Нашли погибшей 34-летнюю Анну Ланкову из Бердска. Искали с 25 декабря

08:46 28.12.2020 Фото: Лизы Алерт 0

Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт Новосибирск" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Тело Анны нашли Найдена погибшей пропавшая 25 декабря в Бердске Анна Ланкова. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт Новосибирск" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 25 декабря 2020 года о местонахождение 34-летней Анны Сергеевны было неизвестно.

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