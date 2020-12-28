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«Шарлотт» - «Бруклин»: прогноз на матч

09:34 28.12.2020 Фото: Slamdunk.ru
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«Бруклин» отлично защищался в первых двух матчах, поэтому вряд ли «шершни» наберут много очков в этой встрече

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«Шарлотт» достаточно неплохо смотрелись в противостоянии с «Кливлендом»

28 декабря «Бруклин» попробует выиграть свой третий матч подряд. В этот день «сетям» предстоит встреча с «Шарлотт». Получится ли это у команды из Нью-Йорка? – читайте в нашем прогнозе.

«Шарлотт» достаточно неплохо смотрелись в противостоянии с «Кливлендом». Подопечные Боррего устроили перестрелку с «кавалеристами», но уступили со счетом 114-121. Лучшими в том матче были Гордон Хэйуорд и Терри Розье, которые на двоих набрали 70 очков. Во втором поединке лидеры «шершней» сбавили обороты, поэтому «Хорнетс» смотрелись не так ярко. Свой матч против «Оклахомы» они проиграли со счетом 107-109.

Стоит отметить, что в последнем матче свои первые очки набрал Ламелло Болл. Самый звездный новичок этого сезона НБА в противостоянии с «Кливлендом» смазал все броски. Но во встрече с «Оклахомой» он сыграл намного лучше.

Бруклин Нетс

«Нетс» пока оправдывают все выданные им авансы. В первых двух матчах регулярки «Бруклин» продемонстрировал, наверное, лучшую игру в лиге. Сначала «сети» разгромили «Голден Стэйт» (125-99), а потом оставили не у дел «Бостон» (123-95). Похоже, коллектив из Нью-Йорка сумеет составить конкуренцию «Милуоки» в борьбе за первую строчку Восточной конференции.

Возвращение в строй Кевина Дюранта отлично сказалось на психологической уверенности остальных игроков «Нетс». Ведь теперь подопечные Стива Нэша отлично действуют не только в нападении, но и в защите. Пока «Бруклин» еще не пропускал больше 99 очков.

Прогноз

  • «Бруклин» выиграл 3 из 4 последних очных встреч.
  • Дома «Шарлотт» не побеждают «Нетс» с 2018-го.
  • В четырех последних очных встречах команды не пробивали отметку в 228,5 очков.

«Бруклин» отлично защищался в первых двух матчах, поэтому вряд ли «шершни» наберут много очков в этой встрече. В противостоянии с таким же «Кливлендом» они продемонстрировали результативную игру. Но в матче против более медленной «Оклахомы» подопечные Боррего не лучшим образом смотрелись под чужим кольцом.

Мы считаем, что много очков в этом поединке игроки «Шарлотт» не наберут. В связи с этим предлагаем рассмотреть вариант со ставкой на низовую встречу.

Наш прогноз - тотал меньше 228,5 очков за коэффициент 1.82 в БК Винлайн.

Источник: vseprosport

NBA Брукин Нетс прогноз Спорт Шатлотт
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