«Шарлотт» - «Бруклин»: прогноз на матч

«Бруклин» отлично защищался в первых двух матчах, поэтому вряд ли «шершни» наберут много очков в этой встрече

«Шарлотт» достаточно неплохо смотрелись в противостоянии с «Кливлендом»

28 декабря «Бруклин» попробует выиграть свой третий матч подряд. В этот день «сетям» предстоит встреча с «Шарлотт». Получится ли это у команды из Нью-Йорка? – читайте в нашем прогнозе.

«Шарлотт» достаточно неплохо смотрелись в противостоянии с «Кливлендом». Подопечные Боррего устроили перестрелку с «кавалеристами», но уступили со счетом 114-121. Лучшими в том матче были Гордон Хэйуорд и Терри Розье, которые на двоих набрали 70 очков. Во втором поединке лидеры «шершней» сбавили обороты, поэтому «Хорнетс» смотрелись не так ярко. Свой матч против «Оклахомы» они проиграли со счетом 107-109.

Стоит отметить, что в последнем матче свои первые очки набрал Ламелло Болл. Самый звездный новичок этого сезона НБА в противостоянии с «Кливлендом» смазал все броски. Но во встрече с «Оклахомой» он сыграл намного лучше.

Бруклин Нетс

«Нетс» пока оправдывают все выданные им авансы. В первых двух матчах регулярки «Бруклин» продемонстрировал, наверное, лучшую игру в лиге. Сначала «сети» разгромили «Голден Стэйт» (125-99), а потом оставили не у дел «Бостон» (123-95). Похоже, коллектив из Нью-Йорка сумеет составить конкуренцию «Милуоки» в борьбе за первую строчку Восточной конференции. Возвращение в строй Кевина Дюранта отлично сказалось на психологической уверенности остальных игроков «Нетс». Ведь теперь подопечные Стива Нэша отлично действуют не только в нападении, но и в защите. Пока «Бруклин» еще не пропускал больше 99 очков.

Прогноз «Бруклин» выиграл 3 из 4 последних очных встреч.

Дома «Шарлотт» не побеждают «Нетс» с 2018-го.

В четырех последних очных встречах команды не пробивали отметку в 228,5 очков.