Чемпионат Мира до 20 лет. Чехия - Россия: прогноз на матч 28 декабря

Ничья в основное время хоккейного матча Чехия (20) — Россия (20) идет с коэффициентом 6.7

После перерыва на матчи национальных сборных возобновляются клубные чемпионаты, и 28 декабря пройдет хоккейный поединок Чехия (20) — Россия (20). Этот матч станет вторым очным противостоянием в этом розыгрыше турнира, а первый раз они встречались два месяца назад, и определить победителя удалось только в серии буллитов. Им стал хоккейный клуб Россия (20), но если брать во внимание последние десять встреч команд, то в них Россия (20) имеет только одну победу в основное время и пять поражений. Хоккеисты появятся на льду в 05:30 по Москве.

Ничья в основное время хоккейного матча Чехия (20) — Россия (20) идет с коэффициентом 6.7 . На хозяев букмекеры дают 6.75, а на гостевую команду принимают ставки по 1.29.

Благодаря летним усилениям хоккейный клуб Чехия (20) этот сезон проводит намного лучше, чем предыдущий. Хозяева на протяжении регулярного чемпионата находятся в зоне плей-офф и не теряют шансов побороться за победу в Конференции. Команда идет второй в таблице, а от лидера отстает всего на три очка, так что в любой момент хозяева сами могут вырваться вперед. Нынешний наставник предпочитает атакующий хоккей, так что Чехия (20) очень много атакует, а игроки команды забрасывают намного больше шайб, чем их коллеги из других клубов. Если бы так ярко еще играли хоккеисты обороны хозяев, то тогда ХК Чехия (20) был бы бесспорным лидером турнира. На сегодняшний день команда демонстрирует хороший уровень игры, не проигрывая уже восемь туров. В них хоккейный клуб Чехия (20) одержал шесть чистых побед и два раза сыграл вничью, проиграв в овертайме и выиграв в серии буллитов. Сразу два нападающих вынуждены отбывать дисквалификацию, но у тренера еще есть несколько сыгранных троек.

В этом сезоне хоккейный клуб Россия (20) стартовал слабо, и долгое время находился в нижней части таблицы, опережая только явных аутсайдеров. Но, в прошлом месяце пришел новый главный тренер, который ранее работал с более именитыми командами. А под его руководством гости постепенно начали улучшать свою игру, и в каждом матче была видна разница, как грамотно действуют хоккеисты обороны, а также настолько острее заиграли нападающие. Результат не заставил себя долго ждать, так что хоккейный клуб Россия (20) начал выдавать серии по несколько побед, благодаря чему сейчас гости занимают уже девятое место и лишь три очка отделяет их от зоны плей-офф. На выезде Россия (20) играет не так уверенно, как дома, а свидетельством тому нынешняя гостевая серия, где пока не было побед, а только одно поражение и два выигрыша в овертайме. Основной вратарь восстановился от травмы и сможет выйти на лед, а все остальные травмированные хоккеисты не являются ключевыми.

Никто среди хоккейных экспертов не сомневается, что Чехия (20) и Россия (20) в очном поединке продемонстрируют результативную игру, а значит, лучше всего поставить на тотал матча больше 4.5 шайб.

Источник: regionnews