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Скончалась женщина, выжившая в двух крушениях «Невского экспресса»

09:45 28.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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На месте крушения поезда погибли 27 человек, позднее в больнице умер еще один пассажир. Ранения получили 130 человек.

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Новикова была единственным человеком, который пережил обе аварии "Невского экспресса"
Жительница Санкт-Петербурга Наталья Новикова, пережившая крушения поездов "Невский экспресс" в 2007 и 2009 годах, умерла после продолжительной болезни. Об этом в Facebook сообщила ее знакомая, телеведущая Алла Намсараева.
По словам Намсараевой, Новикова была единственным человеком, который пережил обе аварии "Невского экспресса", причем во второй раз она была в том вагоне, где было больше всего жертв.
"После операций она долго восстанавливалась, и с присущей ей решительностью завуалировала длинные швы, идущие по руке и ноге, цветной татуировкой", - рассказала телеведущая.
Она добавила, что Новикова преодолела последствия крушений, несмотря на трудности, и продолжила пользоваться поездами.
"Долгая болезнь оказалась сильнее... Я и все те люди, участие в судьбе которых ты принимала, всегда будут помнить тебя", - заключила Намсараева.
В августе 2007 года поезд "Невский экспресс", следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Новгородской области на перегоне Бурга — Малая Вишера. Причиной ЧП стало заложенное на путях взрывное устройство. В результате крушения пострадали 60 человек, 30 из них были госпитализированы. По данным Новгородской облпрокуратуры, теракт был совершен группой, действовавшей под контролем одного из наиболее известных чеченских боевиков Доку Умарова.
В ноябре 2009 года в Бологовском районе Тверской области произошел сход с рельсов трех последних пассажирских вагонов "Невского экспресса". На месте крушения поезда погибли 27 человек, позднее в больнице умер еще один пассажир. Ранения получили 130 человек. Следствие установило причастность к подрыву поезда нескольких лиц, также действовавших под контролем Умарова. В мае 2012 года Тверской областной суд приговорил десять обвиняемых по делу о подрыве поезда на сроки от семи лет лишения свободы до пожизненного заключения. Бандитская группа Умарова и он сам были ликвидированы в конце 2013 года российскими спецслужбами.
две аварии невский экспресс
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