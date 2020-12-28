Скончалась женщина, выжившая в двух крушениях «Невского экспресса»

На месте крушения поезда погибли 27 человек, позднее в больнице умер еще один пассажир. Ранения получили 130 человек.

Новикова была единственным человеком, который пережил обе аварии "Невского экспресса"

Жительница Санкт-Петербурга Наталья Новикова, пережившая крушения поездов "Невский экспресс" в 2007 и 2009 годах, умерла после продолжительной болезни. Об этом в Facebook сообщила ее знакомая, телеведущая Алла Намсараева.

По словам Намсараевой, Новикова была единственным человеком, который пережил обе аварии "Невского экспресса", причем во второй раз она была в том вагоне, где было больше всего жертв.

"После операций она долго восстанавливалась, и с присущей ей решительностью завуалировала длинные швы, идущие по руке и ноге, цветной татуировкой", - рассказала телеведущая.

Она добавила, что Новикова преодолела последствия крушений, несмотря на трудности, и продолжила пользоваться поездами.

"Долгая болезнь оказалась сильнее... Я и все те люди, участие в судьбе которых ты принимала, всегда будут помнить тебя", - заключила Намсараева.

В августе 2007 года поезд "Невский экспресс", следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Новгородской области на перегоне Бурга — Малая Вишера. Причиной ЧП стало заложенное на путях взрывное устройство. В результате крушения пострадали 60 человек, 30 из них были госпитализированы. По данным Новгородской облпрокуратуры, теракт был совершен группой, действовавшей под контролем одного из наиболее известных чеченских боевиков Доку Умарова.