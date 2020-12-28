Началось извержение вулкана Отакэ в Японии. Местные жители в панике

С момента последнего извержения Отакэ прошло одиннадцать лет.

Суваносэ - небольшой остров, на котором проживают 49 человек

На острове Суваносэ, расположенном на юго-западе страны, в понедельник, 28 декабря, началось извержение вулкана. Правительство Японии собрало кризисный штаб, сообщает агентство Kyodo.

Из кратера вулкана Отакэ вместе с клубами пепла выбрасываются раскаленные камни на расстояние до 1,3 километра. Данных о пострадавших или о разрушениях пока нет.

Суваносэ - небольшой остров, на котором проживают 49 человек. Им запрещено подниматься на вулкан. С момента последнего извержения Отакэ прошло одиннадцать лет.