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Сделают сувениры по мотивам трагедии на перевале Дятлова в России

10:00 28.12.2020 Фото: Википедия
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Девять туристов из группы под руководством Дятлова погибли в 1959 году.

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В коллекцию, посвященную этой теме, вошли дизайн-проекты шести предметов

Участники программы «Лаборатория городских образов», организованной совместно с Музеем истории Екатеринбурга, решили создать сувенирную продукцию со снимками последнего похода группы Игоря Дятлова, которая погибла на перевале в районе горы Холатчахль на Северном Урале. Об этом сообщает газета Znak.

В коллекцию, посвященную этой теме, вошли дизайн-проекты шести предметов. Среди них — комплект постельного белья в серых тонах с изображением известной фотографии восхождения туристов на гору, портсигар и эмалированная кружка с таким же принтом в винтажном стиле. Кроме того, в серии представлены концепты чехла для телефона, панамы и футболки с надписью «дело №…» (уголовное дело о гибели группы Дятлова не было пронумеровано).

В настоящий момент все проекты представлены на платформе tilde.ws в формате интернет-магазина. Перед тем как сувениры поступят в продажу, они подвергнутся критике и нескольким этапам согласования. По информации издания, выпущены будут только самые удачные экземпляры.

Девять туристов из группы под руководством Дятлова погибли в 1959 году. Существуют десятки версий произошедшего. Следственный комитет придерживается позиции, что к гибели группы привели плохие погодные условия и низкая подготовка участников экспедиции. Предполагается, что туристов накрыла лавина и они скончались от переохлаждения.

группа Дятлова группа погибла сувениры шесть дизайнов
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