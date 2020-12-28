Оценила устойчивость антител от коронавируса к "британскому" штамму биолог. Он опасен?

Вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2

Переболевшие коронавирусом в первую волну могут оказаться менее защищенными перед новым штаммом COVID-19, несмотря на наличие антител, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Эта новость (обнаружение нового штамма COVID-19 - ред.) имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну. Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения - кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови", - сказала Баранова.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Роспротребнадзор заявил о том, что "британский" штамм вируса в России не обнаружен.

Источник: РИА Новости