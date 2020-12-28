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Оценила устойчивость антител от коронавируса к "британскому" штамму биолог. Он опасен?

10:15 28.12.2020 Фото: Pixabay
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Вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

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Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 28 декабря, стало известноОценила устойчивость антител от коронавируса к "британскому" штамму биолог. Он опасен?Ещё 982 новостей

Переболевшие коронавирусом в первую волну могут оказаться менее защищенными перед новым штаммом COVID-19, несмотря на наличие антител, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Эта новость (обнаружение нового штамма COVID-19 - ред.) имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну. Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения - кому как повезет. В зависимости от типа антител, которые наработались в их крови", - сказала Баранова.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Роспротребнадзор заявил о том, что "британский" штамм вируса в России не обнаружен.

Источник: РИА Новости

коронавирус новый штамм пандемия устойчивость антител
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