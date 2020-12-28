Проект "Новороссия" продолжается: может лишиться шести областей Украина

Проект "Новороссия" не закончился

"Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это "все". Проект "Новороссия" включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области", — сказал он в эфире интернет-канала "Апостроф".

Угроза потери восьми областей

В июле бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана. Если в стране начнутся волнения, то полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию, добавил он.

Мураев предупредил, что в этих условиях другие страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.

Распад Украины как государства

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в июле заявил о возможном распаде Украины как государства в результате действия местных властей. По его словам, готовится большой реванш тех сил, которые Зеленский "подвинул из центральной власти в прошлом году".

При этом местные чиновники создают у себя в регионах "частные армии", которые финансируются из государственного бюджета. Саакашвили заявил, что Украина будет потеряна, "если срочно что-то не предпринять".

Глубокий раскол в обществе

В мае первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Парламентской газете" отмечал, что в украинском обществе наблюдается глубокий раскол, что может привести к потере Киевом нескольких областей.

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", – заявил сенатор.

По мнению Джабарова, президент Украины Владимир Зеленский по факту сейчас не управляет страной, а Запад устал от Украины, "как устают от неродного, капризного и болезненного ребенка"

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором наша страна называется "агрессором". Россия обвинения Киева отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Источник: РИА Новости