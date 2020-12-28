Зачем нужна база ВМФ России в Судане, объяснили в Минобороны

Замминистра обороны Александр Фомин рассказал о том, зачем России морской пункт в Африке и как пандемия повлияла на сроки поставок оружия за рубеж.

США не проявляют заинтересованность в продлении Договора о СНВ

Минобороны России, несмотря на пандемию коронавируса, активно налаживает военно-дипломатические отношения по всему миру. Как будет развиваться объект Военно-морского флота в Судане? На какое оружие вырос спрос после операции в Сирии? Как пандемия повлияла на поставки наших вооружений за рубеж? Об этом и о многом другом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Александр Васильевич, насколько сильно "ударила" пандемия по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое Вы курируете в Министерстве обороны? Повлиял ли коронавирус на количество контрактов, которые были запланированы на 2020 год?

Александр Фомин: Несомненно, пандемия новой коронавирусной инфекции существенно ослабила мировую экономику. По оценкам экспертов, в 2020-2021 годах возможно сокращение мирового валового внутреннего продукта на 4-5 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. К сожалению, среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры России в сфере военно-технического сотрудничества (далее - ВТС) - Алжир, Египет, Индия, Китай и др.

Падение темпов развития мировой экономики повлекло за собой сокращение мировых военных расходов и объемов закупок нового вооружения. Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8 процентов, мировой экспорт продукции военного назначения (далее - ПВН) - на 4 процента. По оценкам экспертов, возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году.

В настоящее время с рядом иностранных заказчиков перенесены сроки поставок ПВН. Это вызвано, в том числе, невозможностью приема иностранных специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в Российской Федерации и командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции на территориях заказчиков.

Действия НАТО имели провокационный характер. Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню подготовки российских летчиков и моряков

Кроме того, из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, обозначились трудности в реализации экспортных контрактов по оказанию услуг по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники. Приостановлены на неопределенное время прием иностранных специалистов на обучение в Российской Федерации и оказание услуг по их обучению за рубежом.

Значительное сокращение числа внутренних и международных авиарейсов порой вызывало увеличение общих сроков доставки мелких партий продукции иностранным заказчикам и ввоза имущества для ремонта на территорию Российской Федерации, а также привело к невозможности плановой замены российских специалистов, осуществляющих обслуживание техники на территориях заказчиков. Также указанный фактор не всегда позволяет обеспечить своевременную передачу партнерами оригиналов платежных документов, что приводит к задержкам с поступлением валютной выручки, несвоевременным расчетам с предприятиями кооперации и образованию у них кассового разрыва.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности, надеюсь, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год, будет выполнен.

В ноябре Президент России Владимир Путин согласился с предложением Правительства РФ создать в Судане объект Военно-Морского Флота России и поручил Минобороны подписать соответствующее соглашение с властями этой страны. Какие плюсы вы видите в появлении российского военного объекта в Африке?

Александр Фомин: Принятию решения о развертывании российского военного объекта на территории Судана предшествовала продолжительная работа военных ведомств двух стран по согласованию места, сроков и условий размещения пункта материально-технического обеспечения (далее - ПМТО) на суданской территории.

Следует отметить, что ПМТО создается, исходя из обоюдного стремления России и Судана к развитию военного сотрудничества, направленного на укрепление обороноспособности Российской Федерации и Республики Судан.

При этом считаем, что создание на территории Республики Судан ПМТО отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе.

Положения, закрепленные упомянутым Соглашением, станут отправной точкой в развитии сотрудничества между Россией и Суданом в военно-морской области.

Высшее военное руководство этой страны выступает за расширение военных и военно-технических связей с Российской Федерацией, подчеркивает готовность сохранить преемственность в отношениях с Россией и выйти на стратегический уровень двустороннего взаимодействия.

Действия по созданию объектов Военно-Морского Флота за пределами территории Российской Федерации имеют плановый характер, направлены на обеспечение и реализацию национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и не предполагают агрессии против какого-либо государства.

Россия заинтересована в военном присутствии в регионе с целью борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей, а также обеспечения безопасного коммерческого судоходства.

Открытие ПМТО в Судане позволит Военно-Морскому Флоту создать условия, безопасной морской деятельности не только для Российской Федерации, но и для других государств, нахождения кораблей в дальней океанской зоне, их участия в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях.

Также реализация этого проекта позволит создать благоприятные условия для всестороннего обеспечения кораблей и судов Военно-Морского Флота, выполняющих задачи боевой службы и совершающих межфлотские переходы через акваторию Красного моря. Если продолжать тему Африки и Ближнего Востока... это - ключевой регион и Россия, год от года, расширяет там свое присутствие.

Помимо уже проверенных партнеров, таких как: Египет, Алжир, Ангола, какие ещё страны в регионе проявляют заинтересованность в расширении военного и военно-технического сотрудничества?

Александр Фомин: Думаю, не ошибусь, если скажу о том, что Африка и Ближний Восток сегодня являются самыми проблемными регионами в мире с точки зрения обеспечения своей внутренней и внешней безопасности и, в то же время, самыми перспективными регионами с точки зрения налаживания разнопланового сотрудничества.

Безусловно, с уверенностью можно сказать, что число государств в этих регионах, которые готовы развивать сотрудничество с Россией в военной и военно-технической областях, растет.

Если говорить о причинах такой положительной динамики взаимодействия, то здесь, прежде всего, нужно отметить подходы Российской Федерации, в целом, и Минобороны России, в частности, к развитию диалога с нашими партнерами.

Взаимодействие с нашими друзьями мы организуем не с позиции силы, мы не угрожаем им санкциями и отказом от финансовых и экономических проектов. Другими словами - сотрудничество посредством шантажа для нас - неприемлемо. Россия выстраивает взаимоотношения с партнерами на равноправных условиях. И такие подходы - наиболее популярны сегодня.

Говоря о конкретных странах и реализованных проектах, необходимо сразу отметить трудный 2020 год, в котором не только России, но и большинству государств в мире пришлось всеми доступными способами бороться с распространением новой коронавирусной инфекции.

Для нужд сил безопасности Центральноафриканской республики поставлены бронированные разведывательно-дозорные машины

Но даже в таких непростых условиях нам удалось выйти на новый уровень военных связей.

С рядом государств мы продолжали работу по подготовке к подписанию соглашений о военном (оборонном) сотрудничестве, а также подписали контракты о приеме на обучение иностранных военнослужащих в военные учебные заведения Минобороны России.

Специалистам хорошо известны качество и безотказность российского оружия, оно - популярно во всем мире.

Если говорить о конкретных примерах сотрудничества со странами-партнерами, то следует отметить Центральноафриканскую Республику. Для нужд сил безопасности этой страны в ноябре текущего года поставлены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, предназначенные для использования в рамках реформы сектора безопасности Центральноафриканской Республики.

Абсолютно естественно, что в складывающихся условиях соперничества государств - основных мировых лидеров за военные и экономические рынки стран Африки и Ближнего Востока, Россия и дальше будет прилагать усилия по расширению военного и военно-технического сотрудничества в этих регионах.

Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что в Сирии, в том числе, проверяются новейшие виды российских вооружения и военной техники. Вырос ли интерес зарубежных партнеров к российскому оружию, которое применялось в сирийском конфликте?

Александр Фомин: У многих наших партнеров интерес к оружию российского производства неуклонно растет.

В первую очередь, конечно же, проявляется заинтересованность в приобретении российской ПВН, подтвердившей свою высокую надежность и эффективность в реальных боевых действиях против международных террористических группировок в Сирии. Это относится к широкому перечню образцов вооружения, начиная со стрелкового оружия и заканчивая авиационной техникой, средствами противовоздушной обороны (далее - ПВО), радиоэлектронной борьбы, ударными ракетными комплексами, военно-морской техникой и другими видами вооружения и военной техники.

Мощности российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих такое вооружение, загружены на годы вперед.

Особо отмечаю интерес многих стран к приобретению современных средств ПВО, которые позволяют чувствовать себя в большей безопасности от "демократии", "прилетающей, как правило, на крыльях бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов".

Ведь отразить массированное применение ударной авиации, беспилотников и крылатых ракет, с которого в современных реалиях начинается вооруженный конфликт, в состоянии только вооруженные силы стран, имеющие грамотно построенную и современную систему ПВО.

Государства, у которых отсутствует такая система, потенциально обречены на поражение в самом начале сражения.

Поэтому многие наши партнеры, понимая жизненную необходимость в выстраивании своей системы ПВО, планируют закупить, а некоторые уже приобрели российские комплексы, успешно проверенные в реальных боевых условиях.

Кроме того, мы продолжаем знакомить наших партнеров с опытом боевого применения различных образцов техники и организовываем их демонстрационные показы.

Как и ранее, стараемся удовлетворить различные потребности наших потенциальных заказчиков, тем более, когда это обусловлено обеспечением их национальной безопасности.

Россия неоднократно заявляла, что намерена расширять военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки. В частности, МИД России заявлял, что Москва готова рассмотреть возможные предложения Гаваны по укреплению оборонного потенциала страны. С Венесуэлой и Никарагуа нас также связывают проверенные временем отношения. Расскажите, пожалуйста, о перспективах военного и военно-технического сотрудничества с этими странами.

Александр Фомин: Военное и военно-техническое сотрудничество с государствами Латинской Америки в текущем году осуществлялось в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), а также возрастающего давления США на правительства стран региона для вовлечения их в сферу своего влияния.

В настоящее время Куба, Венесуэла и Никарагуа являются нашими стратегическими партнерами и сохраняют нацеленность на укрепление и развитие разноплановых межгосударственных связей с Российской Федерацией, в том числе - и в оборонной сфере.

Хотелось бы отметить, что в текущем году исполнилось 60 лет установления дипломатических отношений между Россией и Кубой, Мы с оптимизмом смотрим в будущее двусторонних отношений и продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере защитить суверенитет и независимость наших стран.

В феврале 2020 года в Гаване был подписан Меморандум между Минобороны России и министерством революционных вооруженных сил Республики Куба о сотрудничестве в военно- морской области.

На регулярной основе ежегодно проводятся заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

С учетом сложившихся дружественных отношений Российская Федерация, как правило, идет навстречу кубинским партнерам и учитывает предложения Гаваны по укреплению оборонного потенциала острова Свободы.

Что касается военного и военно-технического сотрудничества Российской Федераций с Никарагуа и Венесуэлой, то оно также традиционно находится на достаточно высоком уровне.

История двусторонних контактов в военной области с Манагуа начата 22 мая 1980 г. с подписания соглашения между правительствами СССР и Никарагуа о военно-технической помощи республике.

Руководство Минобороны России рассматривает сотрудничество с Никарагуа в сфере обороны и безопасности в качестве одного из основных долгосрочных направлений межгосударственных отношений.

Особое внимание уделяем взаимодействию с Боливарианской Республикой Венесуэла. Доверительный тон нашим контактам придал бывший лидер республики Уго Чавес. В настоящее время действующее военно-политическое руководство страны, несмотря на противодействие США, продолжает следовать заданному курсу дружбы и партнерства.

Пункт в Судане позволит находиться нашим кораблям в дальней океанской зоне, участвовать в военных, миротворческих и гуманитарных акциях

За долгие годы сотрудничества Каракасу поставлена широкая номенклатура ПВН российского производства, которая включает самолеты и вертолеты различных модификаций, комплексы ПВО, танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, стрелковое оружие, различные типы боеприпасов и учебно-тренировочного оборудования.

Взаимодействие с оборонными ведомствами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы имеет тенденцию к дальнейшему развитию.

В Гаване и Манагуа успешно функционируют представительства Минобороны России.

Мы продолжаем практику обучения военнослужащих стран- партнеров в военных учебных заведениях Минобороны России, заходов кораблей ВМФ России в порты дружественных государств региона, использования аэродромов указанных стран самолетами стратегической авиации ВКС России. Кроме того, работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы в оборонной сфере и увеличением мероприятий военно-делегационного обмена.

Делегации Минобороны неоднократно вылетали в Азиатско-Тихоокеанский регион для выполнения задач по расширению и углублению взаимовыгодного сотрудничества. Минобороны России участвует в совещаниях министров обороны стран- участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров (СМОА плюс). Можно ли утверждать, что сейчас развитие отношений со странами Азиатско- Тихоокеанского региона является одним из важнейших направлений международного военного сотрудничества Минобороны России? Какие страны АТР для нас являются ключевыми партнерами и почему? Как вы в целом оцениваете перспективы военного и военно-технического сотрудничества в регионе?

Александр Фомин: Вы - абсолютно правы. Сегодня мы отмечаем очевидный рост значения Азиатско-Тихоокеанского региона не только для мировой экономики, производства и хозяйственной деятельности, но и для международной и региональной стабильности.

Минобороны России активно взаимодействует со странами региона как на двусторонней основе, так и на многосторонних площадках, включая "СМОА плюс".

10 декабря приняли участие в 7-м заседании "СМОА плюс", в рамках которого довели российские подходы по решению ключевых вопросов безопасности в АТР. Да, наши оценки не всегда совпадают со взглядами других партнеров по диалогу, в частности, США и их союзников, но они направлены, в первую очередь, на сохранение сбалансированной и надежной архитектуры безопасности в АТР при центральной роли АСЕАН. Мы считаем, что безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе может быть обеспечена только общими усилиями, с учетом интересов всех государств региона.

Что касается наших ключевых партнеров в АТР в области военного и военно-технического сотрудничества, то такими, несомненно, в этом году оставались Китай, Индия, Вьетнам и Мьянма. В настоящее время данные страны являются основными импортерами российского оружия в регионе. Кроме того, в области военного сотрудничества активно взаимодействуем с Лаосом, Индонезией, Филиппинами, Таиландом и другими странами АТР.

Не секрет, что у России и США - сейчас, наверное, самый сложный период в отношениях. Американцы вышли из Договора по противоракетной обороне (далее - ПРО), Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (далее - РСМД), в ноябре завершена процедура выхода из Договора по открытому небу (далее - ДОН), под угрозой - договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (далее - СНВ-3). Понятно, что реакция России на такие демарши, которые совершаются под надуманными предлогами, не может быть спокойно-философской. Какие ответные шаги планирует Минобороны в ответ на действия американцев? Если говорить о ДОН, то есть ли вообще смысл исполнять этот договор без участия США?

Александр Фомин: Соединенными Штатами в течение длительного времени реализуется курс, направленный на наращивание своей военной мощи. Под надуманными предлогами американская сторона отказывается от своих договорных обязательств в сфере контроля над вооружениями, мешающих достижению глобального доминирования.

После выхода в 2002 году из Договора по ПРО следующим шагом американской стороны стала денонсация Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Для минимизации негативных последствий развала Соединенными Штатами Договора о РСМД мы предложили странам НАТО присоединиться к российскому мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Важным элементом реализации наших предложений могли бы стать взаимные верификационные меры в отношении вооружений, по которым стороны высказывали свои озабоченности (Россия - универсальные пусковые установки Мк-41 в Румынии и Польше, США - ракеты 9М729).

В случае, если наш призыв не найдет поддержки, и начнется развертывание в Европе американских ракет, мы оставляем за собой право на адекватные ответные меры.

Не лучшим образом складывается ситуация вокруг Договора о СНВ, так как все меньше времени остается до окончания срока его действия (5 февраля 2021 г.).

Российская Федерация предложила США продлить Договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.

Вместе с тем, как я уже сказал, у американской стороны - другие приоритеты, в связи с чем они не проявляют заинтересованность в продлении Договора о СНВ.

В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться.

Обеспокоены выходом Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Полагаем, что тем не менее Договор сохраняет свой позитивный потенциал. Дальнейшую линию в отношении ДОН будем определять с учетом готовности остальных государств- участников гарантировать непередачу американской стороне информации, полученной в ходе наблюдательных полетов над территорией России.

Продолжим следить за развитием ситуации вокруг ДОН и принимать решения, исходя из интересов национальной безопасности.

Ежегодно увеличивается количество учений, которые НА ТО проводит возле российских границ. Зачастую они носят явный провокационный характер. Ряд членов НАТО, в частности - Германия, призывает вести диалог с Россией с позиции силы. Расскажите, пожалуйста, о состоянии и перспективах сотрудничества России и НАТО.

Александр Фомин: Рост военной активности США и их союзников по НАТО вблизи наших границ сопровождается агрессивной риторикой в отношении Российской Федерации. Инициативы российской стороны о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия-НАТО, как правило, игнорируются.

В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам.

Накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных военно-морских сил НАТО.

В августе и сентябре 2020 г. в непосредственной близости от российской границы зафиксировано более 15 полетов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В.

13 октября 2020 г. эсминец ВМС Великобритании "Dragon" осуществил проход через территориальное море России в районе мыса Херсонес, а 24 ноября 2020 г. эсминец ВМС США "Джон Маккейн" зашел в залив Петра Великого.

Перечисленные действия имели открытый провокационный характер. Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских летчиков и моряков.

Что касается второй части вопроса, то никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией "с позиции силы". Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны.

Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Как Вы оцените прошедшие в этом году Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "АРМИЯ"?

Александр Фомин: В текущем году Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "АРМИЯ" впервые состоялись в одно и то же время. Соединение двух крупных международных мероприятий в условиях пандемии продемонстрировало высокую эффективность. Этот подход себя полностью оправдал.

В Форуме приняли участие делегации 92 иностранных государств, в том числе 18 - под руководством министров обороны и их заместителей. Кроме того, были подписаны ряд экспортных контрактов, а также иные международные документы.

Армейские международные игры проводились на территории 5 государств - Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В них приняли участие 156 команд из 32 государств.

Мы, безусловно, благодарны руководству стран-участниц за то, что в столь непростое время смогли найти силы и средства для участия в прошедших мероприятиях.

В дальнейшем планируем совместное проведение Международных армейских игр и Форума "АРМИЯ" на постоянной основе.

Источник: РГ