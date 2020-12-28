28.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Подписал бюджет на 2021 год и избежал шатдауна Трамп

12:00 28.12.2020 Фото: AP Photo / Patrick Semansky
0

 
Ранее президент выступил с видеообращением, в котором назвал "позором" и раскритиковал принятый ранее обеими палатами конгресса бюджет на 2021 год, частью которого стал пакет экономической помощи объемом 900 миллиардов долларов.

% name% title
Президент подписал законопроект в его первоначальном виде
Президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса, сообщил Белый дом.
Президент подписал законопроект в его первоначальном виде, предусматривающем выплату в размере 600 долларов на человека, вместо ранее затребованных Трампом 2 тысяч долларов. Пакет экономической помощи входит в 1,4-триллионный бюджет, который обеспечивает работу правительства до сентября 2021 года. Предполагается, что, согласившись на подписание документа, Трамп обеспечил продолжение переговоров о дополнительной экономической помощи.
Ранее президент выступил с видеообращением, в котором назвал "позором" и раскритиковал принятый ранее обеими палатами конгресса бюджет на 2021 год, частью которого стал пакет экономической помощи объемом 900 миллиардов долларов. Законопроект, который на протяжении месяцев согласовывался между демократами, республиканцами и администрацией Трампа, предусматривал выплату американцам по 600 долларов в качестве экономической помощи. Трамп раскритиковал эту сумму и потребовал выплаты по 2 тысячи долларов на человека. Из-за отказа Трампа подписать законопроект в ночь на воскресенье истек срок выплат, предусмотренных предыдущим пакетом помощи.
Источник: РИА Новости
бюджет подписал документ президент сша Дональд Трамп
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Успел?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рождество Христово 2021: Дата празднования и важные многовековые традиции
12:20 28-12-2020
Рождество Христово 2021: Дата празднования и важные многовековые традиции
Почему треснул главный каток в Новосибирске, стало известно
12:15 28-12-2020
Почему треснул главный каток в Новосибирске, стало известно
БердскРозыск: Без вести пропал в черном пуховике и голубых джинсах Александр Чупилин в Бердске
12:10 28-12-2020
Розыск: Без вести пропал в черном пуховике и голубых джинсах Александр Чупилин в Бердске
БердскДо какого числа продают алкоголь перед Новым годом 2021, рассказываем
12:09 28-12-2020
До какого числа продают алкоголь перед Новым годом 2021, рассказываем
Подписал бюджет на 2021 год и избежал шатдауна Трамп
12:00 28-12-2020
Подписал бюджет на 2021 год и избежал шатдауна Трамп
Денежный гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года
11:50 28-12-2020
Денежный гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года
Полностью сгорел тролейбус в Новосибирске
11:49 28-12-2020
Полностью сгорел тролейбус в Новосибирске
Космонавты сообщили о возобновлении утечки воздуха на МКС
11:45 28-12-2020
Космонавты сообщили о возобновлении утечки воздуха на МКС
БердскТранспортная реформа в Бердске: Кто будет возить 2 млн пассажиров в 2021 году, ответил мэр Евгений Шестернин 1
11:44 28-12-2020
Транспортная реформа в Бердске: Кто будет возить 2 млн пассажиров в 2021 году, ответил мэр Евгений Шестернин
Избил гуляющую с собакой прохожую пьяница. Женщина скончалась 1
11:40 28-12-2020
Избил гуляющую с собакой прохожую пьяница. Женщина скончалась