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31 декабря 2020 - короткий рабочий день, заявил Роструд

10:04 28.12.2020 Фото: https://pixabay.com/
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Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января.

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11 января 2021 - первый рабочий день

В 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днём, предшествуя нерабочему праздничному дню, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час. Затем россияне будут отдыхать с 1 по 10 января.

Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

Кроме этого, предоставить работнику дополнительный день отдыха можно:

– как день отпуска без сохранения заработной платы в случае, если с таким заявлением обращается работник;
– в качестве дополнительного дня отдыха (отгула) за ранее отработанное сверхурочное время, либо за работу в выходной или нерабочий праздничный день;
– как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре, либо у работника имеются неиспользованные дни ежегодного отпуска.

Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января.

В наступающем 2021 году россиян ожидают в общей сложности семь коротких рабочих недель из-за различных праздников. Об этом проинформировала пресс-служба Роструда.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля, — говорится в сообщении Роструда. — Такие трехдневные выходные стали возможными в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля».

31 декабря 2020 короткий рабочий день
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