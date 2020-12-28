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Кто из педагогов получит новую надбавку в 15 000, рассказал Кравцов

11:15 28.12.2020 Фото: pxhere
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С 1 марта 2021 будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе.

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Каждый педагог должен знать не только уровень своего дохода

Одна из самых наболевших проблем учителей - низкие оклады. Эта тема поднималась на самом высоком уровне: на заседании Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Планируется ли повысить базовые ставки и оклады учителей в регионах? Какая еще поддержка предусмотрена для учителей? Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов: Да, вопрос с зарплатами учителей у нас находится на постоянном повышенном контроле. Нам удалось в каждом регионе привести их к средней региональной заработной плате. Есть определенные проблемы в другой части - распределение фонда оплаты труда на местах, и мы их видим. Система должна быть понятной, прозрачной для каждого учителя. По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина мы разрабатываем предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей. Посмотрим и базовую ставку, и надбавки, которые есть в системе образования. Ведем эту работу вместе с учителями, вместе с профсоюзом, чтобы не нарушить ни в коем случае ничьи права. Этот вопрос для нас будет одним из приоритетов следующего года. Цель нашей работы - каждый педагог должен знать не только уровень своего дохода, но и из чего он состоит, какие у него надбавки, и все это, повторюсь, должно быть максимально прозрачно.

С 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением президента, все классные руководители - 810 тысяч ежемесячно - уже получают надбавку в пять тысяч рублей, при этом мы следим за сохранением всех прежних региональных выплат в этой части. А в 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тысяч рублей. Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания. Вы знаете, что в этом году по инициативе президента страны приняты поправки в закон "Об образовании", усиливающие воспитательную работу в школах.

Источник: РГ

зарплата учителей оклад учителей учитель Сергей Кравцов
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