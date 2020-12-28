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Когда выходим на работу в январе 2021 года. Какой первый рабочий день

17:20 28.12.2020 Фото: Когда вы начнете работать?
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Россияне будут отдыхать с 1 по 10 января.

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Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января

В 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днём, предшествуя нерабочему праздничному дню, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час. Затем россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, сообщает Роструд.

Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января.

В наступающем 2021 году россиян ожидают в общей сложности семь коротких рабочих недель из-за различных праздников.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля, — говорится в сообщении Роструда. — Такие трехдневные выходные стали возможными в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля».

первый рабочий день
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