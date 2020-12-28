28.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Перепишут с учетом гендерного равенства школьные учебники на Украине

11:30 28.12.2020 Фото: pixabay
0

Министр образования страны Сергей Шкарлет считает себя толерантным человеком, но этот вопрос является для него «тяжелым».

% name% title
"Папу" и "маму" в "родителя 1" и "родителя 2" переименовывать не будут

Школьные учебники на Украине перепишут для достижения гендерного равенства, заявил министр образования и науки страны Сергей Шкарлет. Коррективы планируется внести до 2024 года в рамках международной инициативы равных прав и возможностей «Партнерство Биарриц». На Украине ее курирует супруга президента Владимира Зеленского Елена.

«Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации», — сказал в интервью изданию «Страна UA» Шкарлет.

Украинский министр уточнил, что ведомству не ставили задачу заменить «маму» и «папу» на «родителя №1» и «родителя №2» или по поводу однополых браков. «Речь идет о гендерных ролях», — добавил он.

По его словам, план по коррекции школьной программы разработан правительством Украины в рамках обязательств международной инициативы равных прав и возможностей для всех «Партнерство Биарриц» по утверждению гендерного равенства. Изменения в учебники планируется внести до 2024 года.

Отвечая на вопрос о своей личной позиции по поводу толеризации отношения к ЛГБТ в учебниках и школьной программе, Шкарлет назвал его «тяжелым». При этом министр заявил, что считает себя терпимым и толерантным человеком. «Больше ничего комментировать не буду», — заключил он.

гендерное равенство перепишут учебники учебники Украины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая идея?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рождество Христово 2021: Дата празднования и важные многовековые традиции
12:20 28-12-2020
Рождество Христово 2021: Дата празднования и важные многовековые традиции
Почему треснул главный каток в Новосибирске, стало известно
12:15 28-12-2020
Почему треснул главный каток в Новосибирске, стало известно
БердскРозыск: Без вести пропал в черном пуховике и голубых джинсах Александр Чупилин в Бердске
12:10 28-12-2020
Розыск: Без вести пропал в черном пуховике и голубых джинсах Александр Чупилин в Бердске
БердскДо какого числа продают алкоголь перед Новым годом 2021, рассказываем
12:09 28-12-2020
До какого числа продают алкоголь перед Новым годом 2021, рассказываем
Подписал бюджет на 2021 год и избежал шатдауна Трамп
12:00 28-12-2020
Подписал бюджет на 2021 год и избежал шатдауна Трамп
Денежный гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года
11:50 28-12-2020
Денежный гороскоп на неделю с 28 декабря 2020 по 3 января 2021 года
Полностью сгорел тролейбус в Новосибирске
11:49 28-12-2020
Полностью сгорел тролейбус в Новосибирске
Космонавты сообщили о возобновлении утечки воздуха на МКС
11:45 28-12-2020
Космонавты сообщили о возобновлении утечки воздуха на МКС
БердскТранспортная реформа в Бердске: Кто будет возить 2 млн пассажиров в 2021 году, ответил мэр Евгений Шестернин 1
11:44 28-12-2020
Транспортная реформа в Бердске: Кто будет возить 2 млн пассажиров в 2021 году, ответил мэр Евгений Шестернин
Избил гуляющую с собакой прохожую пьяница. Женщина скончалась 1
11:40 28-12-2020
Избил гуляющую с собакой прохожую пьяница. Женщина скончалась