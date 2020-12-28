Перепишут с учетом гендерного равенства школьные учебники на Украине

Министр образования страны Сергей Шкарлет считает себя толерантным человеком, но этот вопрос является для него «тяжелым».

"Папу" и "маму" в "родителя 1" и "родителя 2" переименовывать не будут

Школьные учебники на Украине перепишут для достижения гендерного равенства, заявил министр образования и науки страны Сергей Шкарлет. Коррективы планируется внести до 2024 года в рамках международной инициативы равных прав и возможностей «Партнерство Биарриц». На Украине ее курирует супруга президента Владимира Зеленского Елена.

«Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации», — сказал в интервью изданию «Страна UA» Шкарлет.

Украинский министр уточнил, что ведомству не ставили задачу заменить «маму» и «папу» на «родителя №1» и «родителя №2» или по поводу однополых браков. «Речь идет о гендерных ролях», — добавил он.

По его словам, план по коррекции школьной программы разработан правительством Украины в рамках обязательств международной инициативы равных прав и возможностей для всех «Партнерство Биарриц» по утверждению гендерного равенства. Изменения в учебники планируется внести до 2024 года.

Отвечая на вопрос о своей личной позиции по поводу толеризации отношения к ЛГБТ в учебниках и школьной программе, Шкарлет назвал его «тяжелым». При этом министр заявил, что считает себя терпимым и толерантным человеком. «Больше ничего комментировать не буду», — заключил он.