Космонавты сообщили о возобновлении утечки воздуха на МКС

В ночь на воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в "протекающую" промежуточную камеру модуля "Звезда"

Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) продолжается, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.

В среду экипаж сообщал, что давление, которое ранее падало из-за утечки воздуха, стабилизировалось.

В ночь на воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в "протекающую" промежуточную камеру модуля "Звезда", чтобы проверить герметичность. Через 18 часов он снова открыл люк и сообщил подмосковному Центру управления полетами, что давление в отсеке за это время упало с 730 до 620 миллиметров ртутного столба.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.

Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.

По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию будет доставлен специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что экипаж МКС занимается поиском еще одного места утечки воздуха в промежуточной камере.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Источник: РИА Новости