Как пережил почти 50-градусные морозы в ночь на 28 декабря 2020 Бердск

Бердск погрузился в туман

Последние выходные декабря выдались аномально холодными в Бердске. В Северном микрорайоне днем 27 декабря столбик термометра остановился на отметке -47 градусов. Какие происшествия из-за жгучих морозов случились в городе?

По словам начальника поисково-спасательного подразделения бердского поисково-спасательного отряда Сергея Козина, за прошедшие выходные им не поступало ни одного вызова, в том числе, связанного с морозной погодой.

-Все было спокойно. Народ, видимо, сидел по домам, поэтому все хорошо было, - отметил 28 декабря Сергей Валерьевич.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» заведующая отделением скорой помощи ЦГБ Елена Голубкова, все люди сознательные, сидели дома, никаких происшествий у них не обозначено — все было хорошо.

-До этого дороги были переметены, но машины не буксовали, снег был рыхлым. Потом все успели почистить, и доезды были отличные. Все отлично прошло. Сейчас потеплеет и еще лучше будет. Из-за холода, конечно, были сложности в работе. Мерзли. Но одевались тепло. Ведь говорят: сибиряк не тот, кто мороза не боится, а тот, кто тепло одевается.

Что касается количества вызовов, то их не было не больше и не меньше, чем в другие дни — порядка 110.

Пожарные 27 декабря зарегистрировали возгорание автомобиля Volkswagen Golf. Владелец всю ночь отогревал автомобиль, а затем отправился на нем за покупками. Припарковался рядом с рынком. Когда был в магазине, сработала автосигнализация. Он выбежал и увидел полыхающий автомобиль. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание. Как пояснил начальник бердской противопожарной службы Тихон Фроловский, произошло возгорание в моторном отсеке. Причины устанавливаются.

По словам начальника УГЗН Василия Пономарева, в сильные морозы обошлось без аварий на городских сетях.