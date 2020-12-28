Отказался от инаугурации избранный мэр Бердска Шестернин: Не время для пышных церемоний

Он торжественно вступил в должность по всем правилам в 2015 году, когда впервые выиграл конкурс на пост главы города. Его предшественник Илья Потапов в 2011-м тоже принимал присягу и клялся честно служить бердчанам. Как это было?

Евгений Шестернин стал мэром Бердска в 2015 году. И останется в кресле до 2025-го

Переизбранный на следующую пятилетку мэром Бердска Евгений Шестернин отказался от инаугурации.

- Нет, нет! - был категоричен глава города, отвечая на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» во время своего первого интервью после выборов 25 декабря. - Не вижу смысла.

По словам Евгения Анатольевича, эта процедура вступления в должность не входит в обязательную норму и, кроме того, не время сегодня для пышных церемоний, считает мэр:



- В сегодняшних условиях... Мы новогоднюю елку, городок возводим, чтобы ребятишки не были лишены (праздника). Концентрировать внимание в другом месте считаю нецелесообразным. Тем более на инаугурации.

Напомним, что 25 декабря 2020 года бердские депутаты проголосовали за кандидатуру Шестернина в ходе конкурса по выборам мэра. Ему отдали 25 голосов из 27 возможных.

В 2015 году, когда Шестернина впервые избрали на высший муниципальный пост в Бердске, инаугурация состоялась 8 декабря — через две недели после победы в конкурсе на пост главы города.

Как это было?

На торжественную церемонию 5 лет прибыли губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, члены правительства, депутаты Госдумы и региона, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Евгений Анатольевич произнес клятву верно служить Бердску и его жителям, положив руку на Устав города. Ему вручили памятное решение сессии Совета депутатов об избрании главой города. Владыка Тихон благословил вновь избранного градоначальника и подарил ему икону, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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Предшественник Шестернина «красный мэр» Бердска Илья Потапов тоже торжественно вступал в должность. Было это 7 апреля 2011 года - тпосле всенародных выборов, на которых коммунист Потапов обошел единоросса Владимира Штопа.

Илья Потапов получил удостоверение главы города из рук председателя муниципального избиркома Анатолия Чарганцева, который предварительно огласил официальные итоги второго тура выборов, состоявшегося 27 марта.



- Избирательная комиссия города Бердска решила: первое — зарегистрировать избранного главу Бердска Потапова Илью Николаевича, второе — выдать Потапову Илье Николаевичу удостоверение главы, - торжественно произнес Чарганцев. - От имени избирательной комиссии поздравляю вас с вступлением должность главы Бердска. От всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе на благо нашего города.

Большой зал ДК «Родина» на 750 мест не смог вместить всех желающих присутствовать на инаугурации. Помимо приглашенных гостей — депутатов горсовета, заксобрания региона, Госдумы, чиновников местной и областной администраций — пришли жители Бердска разных возрастов. Впрочем, поздравления и напутствия получились, что называется, в одни ворота. Со сцены Дворца культуры говорили по большей части товарищи Ильи Николаевича по партии. Ни представитель аппарата правительства Новосибирской области, ни бердские чиновники не поднялись к микрофону.

Позже во время пресс-конференции Илья Потапов, отвечая на вопрос «Курьер. Среда. Бердск», отметил, что не видит в этом какого-то особого знака неуважения и, несмотря ни на что, готов налаживать взаимоотношения с руководством области и своими подчиненными из бердской мэрии.

Принятие мэром присяги закреплено ст. 33 устава Бердска. Илья Потапов произнес ее, пообещав быть справедливым и честным градоначальником. После инаугурации в кулуарах он, назвав себя красным мэром, подчеркнул, что настроен на консолидированную работу с представителями всех партий — и тех, что поддержали его на выборах, и соперников.

- Вступление в должность главы, это, пожалуй, самое серьезное политическое и административное событие в моей жизни, - сказал Илья Потапов на пресс-конференции, организованной для местных и областных СМИ сразу после инаугурации. - Я надеюсь, что в дальнейшем будут и другие события, может, еще более крупные. Но это уже покажет наш совместный опыт решения бердских задач.

Напомним, что через два года, 30 апреля 2013-го Потапова задержат силовики на теплоходе «Ремикс» со взяткой от бизнесмена Александра Илющенко. Отсидев 7,5 лет в колонии строго режима из 10-ти назначенных судом, бывший мэр Бердска вышел на свободу в 6 декабря 2020 года. На оставшийся срок ему смягчил наказание суд — обязательные работы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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