Русские маты спасли модель Анну Лесун от нападения в Нью-Йорке

Модель призналась, что после произошедшего задумалась о тренировках по самообороне.

Инцидент произошел в районе Сохо, когда девушка выгуливала собаку

Модель Анна Лесун, победительница конкурса "Мисс Екатеринбург — 2012", спаслась от нападения в Нью-Йорке благодаря ругательствам на русском языке.

Инцидент произошел в районе Сохо, когда девушка выгуливала собаку. Неизвестный подошел к Лесун и попросил денег, а получив отказ, начал вести себя агрессивно и угрожать.

"Сказал, что пнет мою собаку, и начал приближаться ко мне. Он первым нанес удар, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском", — рассказала Лесун в Instagram.

По ее словам, нападавший не ожидал такой реакции, поэтому только обозвал ее и ушел. Модель призналась, что после произошедшего задумалась о тренировках по самообороне.

Источник: РИА Новости