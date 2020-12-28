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Русские маты спасли модель Анну Лесун от нападения в Нью-Йорке

13:15 28.12.2020 Фото: @anyalesun /Instagram
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Модель призналась, что после произошедшего задумалась о тренировках по самообороне.

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Инцидент произошел в районе Сохо, когда девушка выгуливала собаку

Модель Анна Лесун, победительница конкурса "Мисс Екатеринбург — 2012", спаслась от нападения в Нью-Йорке благодаря ругательствам на русском языке.

Инцидент произошел в районе Сохо, когда девушка выгуливала собаку. Неизвестный подошел к Лесун и попросил денег, а получив отказ, начал вести себя агрессивно и угрожать.

"Сказал, что пнет мою собаку, и начал приближаться ко мне. Он первым нанес удар, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском", — рассказала Лесун в Instagram.

По ее словам, нападавший не ожидал такой реакции, поэтому только обозвал ее и ушел. Модель призналась, что после произошедшего задумалась о тренировках по самообороне.

Источник: РИА Новости

ругань. русский язык спаслась от нападения
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