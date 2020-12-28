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Если у вас есть эти симптомы коронавируса, то срочно бегите к врачу

13:30 28.12.2020 Фото: pixabay
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Насторожить пациентов также должны и более редкие признаки заболевания.

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Насторожить пациентов также должны и более редкие признаки заболевания
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Если у вас есть эти симптомы коронавируса, то срочно бегите к врачуБудут ли новые ограничения из-за коронавируса в Новосибирской области, сообщил губернатор ТравниковЕщё 984 новостей

Ученые из центра контроля и предупреждения заболеваний Великобритании перечислили пять симптомов коронавирусной инфекции, при обнаружении которых пациентам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Об этом в субботу, 26 декабря, пишет издание Daily Express.

Медики отметили, что обращаться внимание следует не только на основные симптомы коронавируса, то есть:

- повышение температуры,

- продолжительный кашель,

- потерю вкуса и обоняния.

Насторожить пациентов также должны и более редкие признаки заболевания. К ним эксперты отнесли:

- затрудненное дыхание,

- боль и сдавленность в груди,

- спутанное сознание,

- неспособность быстро проснуться,

- посинение губ и кожи на лице.

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