Если у вас есть эти симптомы коронавируса, то срочно бегите к врачу

Ученые из центра контроля и предупреждения заболеваний Великобритании перечислили пять симптомов коронавирусной инфекции, при обнаружении которых пациентам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Об этом в субботу, 26 декабря, пишет издание Daily Express.
Медики отметили, что обращаться внимание следует не только на основные симптомы коронавируса, то есть:
- повышение температуры,
- продолжительный кашель,
- потерю вкуса и обоняния.
Насторожить пациентов также должны и более редкие признаки заболевания. К ним эксперты отнесли:
- затрудненное дыхание,
- боль и сдавленность в груди,
- спутанное сознание,
- неспособность быстро проснуться,
- посинение губ и кожи на лице.