Если у вас есть эти симптомы коронавируса, то срочно бегите к врачу

Насторожить пациентов также должны и более редкие признаки заболевания.

Насторожить пациентов также должны и более редкие признаки заболевания

Ученые из центра контроля и предупреждения заболеваний Великобритании перечислили пять симптомов коронавирусной инфекции, при обнаружении которых пациентам следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Об этом в субботу, 26 декабря, пишет издание Daily Express.

Медики отметили, что обращаться внимание следует не только на основные симптомы коронавируса, то есть:

- повышение температуры,

- продолжительный кашель,

- потерю вкуса и обоняния.

Насторожить пациентов также должны и более редкие признаки заболевания. К ним эксперты отнесли:

- затрудненное дыхание,

- боль и сдавленность в груди,

- спутанное сознание,

- неспособность быстро проснуться,

- посинение губ и кожи на лице.