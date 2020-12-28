Полностью сгорел тролейбус в Новосибирске

Пострадавших нет

На площади Маркса, при движении от Ватутина к остановочным платформам, стоит троллейбус №8 у которого огнём охвачена кабина.

Информации о пострадавших не поступало. Мы выясняем все обстоятельства произошедшего. В результате ЧП, движение троллейбусов временно остановлено.

Обновлено: «Водитель, кондуктор и три пассажира эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — рассказал «АСТ-54» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.

Источник: АСТ-54