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Полностью сгорел тролейбус в Новосибирске

11:49 28.12.2020 Фото: АСТ-54
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Причина пожара устанавливается.

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Пострадавших нет

На площади Маркса, при движении от Ватутина к остановочным платформам, стоит троллейбус №8 у которого огнём охвачена кабина.

Информации о пострадавших не поступало. Мы выясняем все обстоятельства произошедшего. В результате ЧП, движение троллейбусов временно остановлено.

Обновлено: «Водитель, кондуктор и три пассажира эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — рассказал «АСТ-54» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.

Источник: АСТ-54

загорелся троллейбус пожар
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