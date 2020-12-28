Избил гуляющую с собакой прохожую пьяница. Женщина скончалась

Полицейские установили и задержали подозреваемого

Суд арестовал подозреваемого в жестоком избиении жительницы Красноярска, умершей от полученных травм, сам напавший объяснил свой поступок тем, что на него залаяла собака женщины, сообщает региональный главк ГСУСК.

По данным МВД, ранним утром 24 декабря 49-летняя женщина выгуливала собаку в красноярском микрорайоне "Покровский" и на нее напал неизвестный. Она была госпитализирована и в последствии скончалась. Полицейские установили и задержали подозреваемого – им оказался ранее не судимый 25-летний красноярец. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей. Возбуждено дело по статье "умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"По ходатайству следствия в отношении... подозреваемого... судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

"По предварительной версии, 49-летняя жительница краевого центра вблизи своего дома по улице Мужества выгуливала свою собаку. В это время мимо проходил мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, который используя малозначительный повод, обусловленный тем, что на него стала лаять собака, умышленно нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы. Оставив потерпевшую в бессознательном состоянии, злоумышленник скрылся", - сообщили в СК.