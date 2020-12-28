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До какого числа продают алкоголь перед Новым годом 2021, рассказываем

12:09 28.12.2020, Олеся Пупко Фото: Pixabay
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В Башкирии действует запрет на продажу алкогольных напитков 3 января. Ввели ли "сухой закон" во время праздников в Новосибирской области?

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Россияне готовятся у новому году

Не так давно появилась информация о том, что в общественной палате выступили за запрет продажи алкоголя 1 и 2 января, что вызвало не радужные отзывы и массу дискуссий со стороны граждан, но опасения не подтвердились, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

- Никаких распоряжений с Минпромторга Новосибирской области нет. Алкоголь будет продаваться в обычном режиме. Дополнительных запретов нет, - рассказала сегодня, 28 декабря, вице-мэр Бердска по экономразвитию и соцполитике Жанна Шурова.

Напомним, что продажа алкогольной продукции разрешена с 09:00 до 22:00. Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Тогда как, например, в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя, но за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 3 января полностью, а 4,5,6 возможно приобретение горячительных напитков только с 10-14 часов и людям приходится закупаться заблаговременно.

алкоголь запрет новый год Жанна Шурова
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