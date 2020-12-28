Почему треснул главный каток в Новосибирске, стало известно

В раздевалке и пункте проката необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию.

В МАУ «Стадион» подчеркивают — если не ограничить допуск на площадку, то каток придётся полностью перезаливать

Сегодня специалисты муниципального учреждения «Стадион» были вынуждены закрыть главный каток перед оперным театром. Причина — резкое понижение температуры. Из-за сорокаградусного мороза лёд начал сильно трескаться. Работники активно затирают трещины. В МАУ «Стадион» подчеркивают — если не ограничить допуск на площадку, то каток придётся полностью перезаливать.

Режим работы главного катка: понедельник с 15.00 до 22.00, вторник-воскресенье с 11.00 до 22.00 (технический перерыв с 16.00 до 17.00).

Стоимость проката для детей до 14 лет и пенсионеров составляет 80 рублей в час, для взрослых – 150 рублей в час. Заточка – 120 рублей за одну пару. Со своими коньками вход на каток свободный.

Внимание! В раздевалке и пункте проката необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию.