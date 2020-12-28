Останутся без годовых премий большинство жителей Новосибирской области

Доля тех, кто получит полную премию, выше всего в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%).

5% рассказали, что нынче премии не будет, хотя обычно компания ее выплачивает

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Новосибирской области, чтобы узнать, будут ли им выплачивать годовую премию1.

Лишь 7% новосибирцев сообщили, что годовую премию им выплатят в полном объеме, это ниже, чем средние показатели в стране (9%). В свою очередь, больше всего тех, кто получит премию целиком, в Иркутской (17%) и Ленинградской (16%) областях.

Еще 2% жителей Новосибирской области получат годовую премию частично. 5% рассказали, что нынче премии не будет, хотя обычно компания ее выплачивает. 49% сообщили, что у них на работе в принципе нет годовых премий и этот год ничем не отличается от предыдущих.

Доля тех, кто получит полную премию, выше всего в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). Интересно, что в госсекторе же самая высокая доля тех, кто в этом году останется без премии, хотя обычно получает — 18%. Те респонденты, в чьих компаниях премию обычно никогда не выплачивают, преобладают в сфере продаж – 67%.

Источник: HH.ru