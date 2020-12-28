Завершения коронавирусной эпопеи и штиля после ковидных волн пожелал избранный мэр Бердска Шестерин в 2021 году

Глава города отметил, что руководители каждый раз говорят одно и то же, подводя итоги уходящего года: было трудно, но мы ожидаем и надеемся. 2020-й стал исключением из-за пандемии. Смотрите видео.

Евгений Шестернин будет руководить Бердском до 2025 года

Каким будет 2021 год? Об этом спросили вновь избранного мэра Бердска Евгения Шестернина журналисты сразу после того, как депутаты 25 декабря назначили его главой города. Напомним, что это произошло на сессии горсовета в пятницу — тайное голосование народных избранников стало финалом конкурса по отбору кандидатов на пост мэра.

Из 9 претендентов к финишу подошли трое — Шестернин, Сергей Синяев и Николай Яковченко, набравшие наибольшее количество баллов. Кандидата Александра Трушакина сняли с регистрации из-за судимости. Евгений Шестерин получил 25 голосов из 27 возможных. Двое депутатов предпочли Синяева.

По словам Шестернина, все начальники, подводя итоги года, говорят одинаково о трудностях и проблемах.

- Проанализируйте выступление любого руководителя: «Какой был тяжелый уходящий год, мы ожидаем...». Походит этот год и мы опять: «Какой он был тяжелый, но мы надеемся...». Ничего нам не чуждо. Мы каждый год говорим одно и то же. Единственно, что сейчас вмешивается в нашу жизнь коронавирусная эпопея. Как она поведет себя дальше? Какая будет волна? Хотелось бы пожелать, чтобы эти волны закончились в конце концов и на этом поприще был штиль. Это мечта, самое главное пожелание в этом году, - пожелал Евгений Шестернин.

"Курьер. Среда. Бердск" публиковал полное интервью с главой города.