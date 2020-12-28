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Более 300 000 соотечественников переехали в 2020 году в Новосибирскую область. Что им предлагают?

15:00 28.12.2020 Фото: Pixabay
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Заявления соотечественников на участие в госпрограмме поступают из 26 стран мира.

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Работа по переселению и адаптации соотечественников ведется в рамках областной госпрограммы

Новосибирская область является одним из привлекательных регионов Российской Федерации для переселения соотечественников, проживающих за рубежом. В 2020 году в наш регион приехали жить более трех тысяч человек, которым предоставлены меры гарантированного медицинского обслуживания и социальной поддержки.
Работа по переселению и адаптации соотечественников ведется в рамках областной госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом». В текущем году в связи с введением ограничительных мер количество участников госпрограммы по сравнению с прошлым годом уменьшилось, и составило 3147 человек. Граждане приехали жить практически во все районы Новосибирской области.

Участникам госпрограммы и членам их семей предоставлены меры гарантированного медицинского обслуживания и дополнительные гарантии и меры социальной поддержки. Горячим питанием обеспечены около 450 школьников из многодетных и одиноких семей. Произведены денежные выплаты за счет бюджетных средств на 584 детей в возрасте до 17 лет на общую сумму 8,7 млн рублей. Назначена стипендия Правительства Новосибирской области в размере 2500 рублей пяти талантливым студентам, участникам госпрограммы.

Кроме того, службой сопровождения и содействия в трудоустройстве соотечественников, созданной на базе центра занятости населения города Новосибирска, проводятся семинары по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов, профориентации и психологической поддержке, профобучению прибывших соотечественников.

В целом, по числу прибывших соотечественников Новосибирская область устойчиво занимает первое место в Сибирском федеральном округе и второе место в Российской Федерации.

Заявления соотечественников на участие в госпрограмме поступают из 26 стран мира. Наибольший интерес для переселения Новосибирская область представляет для соотечественников, проживающих в Казахстане, а также на Украине, в Узбекистане и Киргизии. Прибывшие соотечественники представляют 35 национальностей, 75% из них – русские. Достаточно высок образовательный уровень прибывших граждан – 57% имеют высшее и незаконченное высшее или послевузовское образование, 33% – среднее профессиональное образование.

Областная госпрограмма реализуется с 2009 года. За 11-летний период её реализации в Новосибирскую область прибыли для проживания более 57 тысяч соотечественников, более 13 тысяч детей школьного и дошкольного возраста в составе их семей. Среди прибывших 80 % – граждане в трудоспособном возрасте.

Одна из особенностей и важный приоритет госпрограммы – привлечение в регион образованной молодежи. За годы реализации ее участниками стали более 2,8 тысяч студентов. Доля студентов, обучающихся в образовательных организациях Новосибирской области, от числа участников госпрограммы в возрастной категории до 25 лет, составляет 70%.

Источник: Правительство НСО

новосибирская область переселение программа переселения соотечественники Андрей Травников
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