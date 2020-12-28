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Выплаты в декабре: До какого числа можно получить путинские 5000 рублей семьям с детьми. Срок озвучил ПФР

12:32 28.12.2020 Фото: pixabay
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На 275 тысяч детей Отделение ПФР по Новосибирской области перечислило единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей по Указу Президента РФ.  Это 1 млрд 375 млн рублей пришло на счета родителей Новосибирской области.

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Заявления будут приниматься до 1 апреля 2021 года. Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда
Сюжет: Все пособия Путина
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На 275 тысяч детей Отделение ПФР по Новосибирской области перечислило единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей по Указу Президента РФ.  

Большинство новосибирских семей получили единовременную выплату в беззаявительном порядке: на основе принятых ранее решений о выплатах на детей. При этом специалисты ПФР региона работают и с  вновь поступающими заявлениями и осуществляют по ним выплаты. Таким образом, по Указу Президента о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей  семьям с детьми до 7 лет включительно Отделением ПФР по Новосибирской области выплата уже перечислена уже почти на 275 тысяч детей нашего региона.

Напомним, что подавать заявления нужно лишь в том случае, если  ребенок появился в семье после 1 июля 2020 года либо семья ранее не обращалась за «детскими» выплатами (на детей до 3-х лет и от 3-х до 16-ти). Заявление можно подать через личный кабинет на портале госуслуг.

Обращаем внимание, что если счет, указанный в предыдущих заявлениях был закрыт, то также необходимо сообщить в ПФР новые реквизиты, подав заявление  «на предоставление реквизитов счета для перечисления социальных выплат» через портал госуслуг.

Кроме того, если у получателя изменились персональные данные, то необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда для внесения изменений в индивидуальный лицевой счет в системе обязательного пенсионного страхования. Только после приведения лицевого счета в соответствие с персональными данными можно и нужно подать через портал госуслуг заявление «на предоставление реквизитов счета для перечисления социальных выплат».

Право на получение выплаты предоставлено не только родителям (усыновителям), но и опекунам (попечителям). Если они ранее не получали выплаты на детей, то им необходимо обратиться за оформлением новой единовременной выплатой в клиентскую службу ПФР (с документами, подтверждающими права по опеке). Если опекун сменился, то новому опекуну также необходимо с документами прийти в клиентскую службу ПФР.

Заявления будут приниматься до 1 апреля 2021 года. Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.

выплата 5000 рублей
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