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Будут ли новые ограничения из-за коронавируса в Новосибирской области, сообщил губернатор Травников

13:00 28.12.2020 Фото: pixabay
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Власти рассматривают вариант введения дополнительных ограничительных мер после нового года.

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Области необходимо избежать вспышек заболеваемости в предстоящие дни
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Если у вас есть эти симптомы коронавируса, то срочно бегите к врачуБудут ли новые ограничения из-за коронавируса в Новосибирской области, сообщил губернатор ТравниковЕщё 984 новостей

Новогодние каникулы должны пройти без вспышек заболеваемости.

Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, по словам главы региона.

«Тем не менее, жители будут ездить в гости, просьба следить за ситуацией. Я думаю, что обойдется, но подготовлены проекты, например, по введению карантина в отдельных районах», -  губернатор региона Андрей Травников на аппаратном совещании в правительстве.

Губернатор призвал чиновников внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в регионе и оперативно реагировать на всплеск заболеваний

вспышка заболеваемости коронавирус новосибирская область ограничения пандемия
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