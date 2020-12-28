Будут ли новые ограничения из-за коронавируса в Новосибирской области, сообщил губернатор Травников

Области необходимо избежать вспышек заболеваемости в предстоящие дни

Новогодние каникулы должны пройти без вспышек заболеваемости.

Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, по словам главы региона.

«Тем не менее, жители будут ездить в гости, просьба следить за ситуацией. Я думаю, что обойдется, но подготовлены проекты, например, по введению карантина в отдельных районах», - губернатор региона Андрей Травников на аппаратном совещании в правительстве.

Губернатор призвал чиновников внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в регионе и оперативно реагировать на всплеск заболеваний