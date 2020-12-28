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Выплата 5 000 рублей на детей к Новому году: Остались 1 сутки для оформления пособия - до 29 декабря 2020

12:45 28.12.2020 Фото: pixabay
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Заявления родителей на 5 000 рублей принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта следующего года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится 8 лет.

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Для нового пособия осталось совсем немного времени
Сюжет: Все пособия Путина
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Выплата 5 000 рублей на детей к Новому году: Остались 1 сутки для оформления пособия - до 29 декабря 2020Выплаты в декабре: До какого числа можно получить путинские 5000 рублей семьям с детьми. Срок озвучил ПФРЕщё 435 новостей

Как только 17 декабря 2020 в прямом эфире Владимир Путин объявил о новой выплате в 5 000 рублей, семьи с детьми ринулись на портал Госусулг, чтобы оформить деньги. Уже сустя неделю после объявления единовременной выплаты деньги по указу президента получили родители 13,5 млн детей до 8 лет. Большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги ПФР перечислил автоматически на основе имеющейся информации. Беззаявительная выплата коснулась родителей 13 млн детей.

Некоторым семьям деньги оформлены по заявлению. Оно подается в том случае, если дети появились начиная с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении.

Заявления родителей на 5 000 рублей принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта следующего года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится 8 лет.

- Родители, которые хотели бы получить выплату до нового года, должны подать заявление не позднее вторника, 29 декабря, - отметили в ПФР.

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