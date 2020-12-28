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Сбежал из горящего дома по ул. Свердлова квартирант в Бердске

12:55 28.12.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На место вызвали хозяйку частного дома. Причиной возникновения возгорания занимается пожарный инспектор.

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В этом году на пожаре в Бердске погиб 1 человек, 1 был травмирован

Около полудня 28 декабря произошел пожар в частном доме по ул. Свердлова в Бердске.

-Под печкой тлело бревно на площади 2 кв. метров. Открытого горения, как такого не было. Разобрали, все пролили, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 28 декабря начальник бердской противопожарной службы Тихон Фроловский.

По словам Тихона Васильевича, в доме проживал квартирант, но он убежал. Полиция не смогла его допросить. Дозвонились до хозяйки дома, она должна подойти на место, где сейчас работает пожарный инспектор.

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пожар тлело бревно частный дом Тихон Фроловский Бердская противопожарная служба
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