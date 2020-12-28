Сбежал из горящего дома по ул. Свердлова квартирант в Бердске

В этом году на пожаре в Бердске погиб 1 человек, 1 был травмирован

Около полудня 28 декабря произошел пожар в частном доме по ул. Свердлова в Бердске.

-Под печкой тлело бревно на площади 2 кв. метров. Открытого горения, как такого не было. Разобрали, все пролили, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 28 декабря начальник бердской противопожарной службы Тихон Фроловский.

По словам Тихона Васильевича, в доме проживал квартирант, но он убежал. Полиция не смогла его допросить. Дозвонились до хозяйки дома, она должна подойти на место, где сейчас работает пожарный инспектор.

___________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.