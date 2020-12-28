Приговор обвиняемым в убийстве матери двоих детей Ирины Синельниковой из Бердска ради Peugeot вынесет в 2021 году суд Кемерова

На финальной стадии процесса один из подсудимых — Дмитрий Фурсов — не только отказался от первоначальных показаний, но и заявил о своей невиновности и потребовал заменить адвоката. Суд назначил бесплатного защитника и отложил рассмотрение дела.

Суд над Белоусовым и Фурсовым идет уже более в года в Кемеровском облсуде

Приговор обвиняемым в убийстве ради автомобиля 34-летней матери двоих детей Ирины Синельниковой из Бердска огласят в 2021 году. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», это связано с тем, что одному из подсудимых — Дмитрию Фурсову — суд назначил нового адвоката. И бесплатному защитнику необходимо время для изучения материалов дела. А это свыше 20 томов.

На смене адвоката настоял сам Фурсов. Он заявил ходатайство об отводе Юрия Миронова, члена Бердской коллегии адвокатов. Но прокурор и судья отказали в удовлетворении, поскольку не усмотрели со стороны защиты каких-либо нарушений. Суд не установил, что Фурсова во время следствия, как он выразился, «мучили и пытали», а адвокат якобы этого не замечал и подписывал протоколы.

Фурсову разъяснили, что он должен в течение пяти дней нанять нового адвоката и заключить с ним соглашение. В противном случае суд сам назначит бесплатного защитника. Так и произошло. С 25 декабря, когда состоялось последнее судебное заседание, назначенный адвокат из Кемерова начал знакомиться с делом.

- Таким образом процесс перенесли — продолжат после Нового года. Дату согласуют и мне сообщат, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 28 декабря Юрий Миронов, который остался защитником Фурсова до конца процесса.

Рассмотрение уголовного дела об убийстве Ирины Синельниковой в 2020 году завершилось на стадии окончания судебного следствия. Предстоят еще прения сторон, подсудимым предоставят последнее слово и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Финал — оглашение вердикта. Напомним, что ведет суд Фурсова и Белоусова председатель уголовной коллегии судей Кемеровского облсуда Алексей Новоселов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Фурсов не признает себя виновным, несмотря на то, что на предварительном следствии он подробно рассказывал, как затягивал удавку на шее жертвы, которая молила о пощаде и хрипела. В связи с такой позицией подсудимого его адвокату Миронову придется требовать от суда оправдать его подзащитного — обязан.

Напомним, в ходе судебного заседания 4 сентября после отказа Фурсова от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:

- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины, Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.

На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».

Из озвученных обстоятельств дела понятно: готовясь убивать автовладельцев ради того, чтобы завладеть их автомобилями, сначала планировали стрелять из пистолета в висок. Но решили остановиться на удавке.

Экс-полицейский не хочет в колонию?



Суд идет уже более года — с ноября 2019-го, а обвиняемые находятся за решеткой почти два года. Их задержали через два дня после убийства.

По всей видимости, Фурсов затягивает процесс, чтобы подольше остаться в СИЗО и «пойти на зону» летом, а не в морозы. Кроме того, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Фурсова как бывшего сотрудника полиции должны направить для отбытия наказания в спецколонию для «бывших». А они находятся далеко от Бердска — в Иркутской и Свердловской областях. Значит, «передачки и свиданки» будут реже. А ведь сидеть ему, скорее всего, немало.

Напомним, что гособвинение просит приговорить Дмитрия Фурсова к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельнику Станиславу Белоусову, с которым, по версии следствия, они заранее договорились убивать владельцев автомобилей ради продажи машин, «маячит» на год меньше.

Циничное убийство

11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала первой и последней жертвой душегубов.

Гособвинение расценивает убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.

Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.

Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. Именно поэтому уголовное дело рассматривает Кемеровский облсуд — по месту совершения преступления.

Как полагает следствие, убийцы забрали в целях наживы автомобиль (они выручили за него 150 тыс. рублей, быстро продав по дешевке в Кемеровской области, экспертиза показала, что в реальности «Пежо» стоил в два раза дороже), у Ирины пропали золотые украшения, документы, телефон. Сотовый выбросили, а сумку сожгли. Впрочем, защита подсудимых отрицает факт кражи золота на сумму 290 тыс. рублей и требует исключить этот эпизод из обвинения.

- Якобы золотых украшений на такую сумму было на погибшей. Они предъявили бирки от изделий, но чеки не предъявили. Но прокурор требует вменить кражу золота подсудимым. Но его нигде не нашли. Мы полагаем, что его не было. Поэтому адвокаты просят не только смягчения наказания, но и уменьшения суммы ущерба, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Миронов, адвокат Фурсова.

От того, чью позицию примет суд, зависит размер компенсации семье погибшей Ирины Синельниковой.

Что вменяют подсудимым

Белоусову и Фурсову инкриминируют статьи Уголовного кодекса РФ:

ст. 325 ч. 2 (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа);

ст. 162 ч. 4 п. в (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего);

ст. 105 ч. 2 п. п. ж, з (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

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