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Проверяет градусники и качество питания в детсадах спецкомиссия в Бердске

14:29 28.12.2020 Фото: pxhere
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Температурный режим в муниципальных учреждениях держат на особом контроле.

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Из-за морозов родители могут оставить детей дома и не отправлять в школу или садик

Комиссия ежедневно контролирует температуру в школах и детских садиках в Бердске. Об этом рассказала вице-мэр Жанна Шурова.

Уже трое суток в Бердске держатся крепкие морозы. Из-за этого температурный режим в муниципальных учреждениях держат на особом контроле.

По словам Шуровой, в сосав комиссии входят депутаты, специалисты управления образования, они посещают садики и школы по определенному графику. Они оценивают не только комфортную и теплую температуру в помещении, но и проверяют качество питания питания, а также соблюдение мер коронавирусной безопасности.

- В эти выходные по температуре неполадок не было. С утра мне доложили о том, что все детские сады и школы работают в обычном режиме, снижение температуры не замечено, - отметила Жанна Сергеевна Шурова.

Из-за сильных холодов дети Бердска могут не ходить в детсад и школу.

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Во всех садиках тепло?

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