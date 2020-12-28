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Будут доставлять до медучреждений на спецмашинах пожилых людей в Новосибирской области. Выделили 46 автомобилей

18:00 28.12.2020 Фото: Правительство НСО
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Ключевые задачи проекта «Старшее поколение», реализуемого в стране в рамках национального проекта «Демография», связаны с увеличением периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

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Автомобили ГАЗ-А69R33 оборудованы гидравлическими подъемниками для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов

В Правительстве региона 28 декабря вручили представителям районов ключи от спецавтомобилей для организации социального обслуживания пожилых и инвалидов. Участие в церемонии принял заместитель Губернатора Сергей Нелюбов.
Сергей Нелюбов поприветствовал участников церемонии от имени Губернатора Андрея Травникова. «Сегодня мы передаем ключи от специализированного транспорта муниципальным районам для организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и граждан с инвалидностью. Это не первое такое событие – в прошлом году мы уже передали муниципалитетам в рамках национального проекта «Демография» 10 единиц специализированного автотранспорта. Этот год в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, показал, насколько необходимым и эффективным является такой транспорт», – подчеркнул он.

Ключи от 46 автотранспортных средств – 41 автомобиля ГАЗ-А69R33 и пяти специализированных автомобилей LADA LARGUS получили представители 20 районов и 4 муниципальных образований, в том числе областного центра.

Автомобили ГАЗ-А69R33 оборудованы гидравлическими подъемниками для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов. Они приобретены в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и будут направлены в комплексные центры социального обслуживания муниципальных районов и городских округов Новосибирской области для доставки граждан пожилого возраста и инвалидов в отделения дневного пребывания при учреждениях соцобслуживания. Также транспорт будет использован для организации выездов «мобильных бригад», предоставляющих социальное обслуживания гражданам в отдаленной сельской местности.

Кроме того, пять специализированных автомобилей LADA LARGUS приобретены по поручению Губернатора Андрея Травникова. Они предназначены для перевозки маломобильных граждан, нефрологических пациентов в медицинские учреждения для проведения процедуры гемодиализа и оснащены для транспортировки лежащих пациентов.

Переданные муниципалитетам автомобили позволят повысить доступность социальных услуг, медицинской помощи, обновить автотранспортный парк учреждений социального обслуживания муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Для справки
Ключевые задачи проекта «Старшее поколение», реализуемого в стране в рамках национального проекта «Демография», связаны с увеличением периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, созданием системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, организацией мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.

Информация о реализации проекта представлена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Источник: Правительство НСО

авто для инвалидов спецавтомобиль спецподъемник
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