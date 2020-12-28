28.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Скончались от коронавируса 6 мужчин и 2 женщины за сутки на 28 декабря в Новосибирской области

13:32 28.12.2020 Фото: Оперштаб
0

Всего в регионе от коронавируса умер 941 человек.

% name% title
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 157

По данным оперативного штаба на утро 28 декабря в регионе зарегистрировано 27 427 случаев COVID-19 (+155 за сутки), в том числе у 1 608 детей. 23 319 пациентов выписаны с выздоровлением (+95 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: двое мужчин в возрасте 67 лет, мужчины в возрасте 62 года, 70 лет, 73 года, 86 лет и женщины в возрасте 61 год и 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 941 человек.

В отделениях реанимации находятся 152 человека. На ИВЛ – 38 пациентов.

Госпитализированы 23 ребенка с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 157.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 117 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 059 112 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 7 665 жителей региона, 78 482 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 786 обращений, госпитализированы 11 человек.

Источник: Оперштаб

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия смерть от COVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

3 интересных вопроса про Новый год и Рождество для верующих
13:50 28-12-2020
3 интересных вопроса про Новый год и Рождество для верующих
Необходимо увеличить работу с родкомитетом по качеству питания школьников, заявил Травников
13:45 28-12-2020
Необходимо увеличить работу с родкомитетом по качеству питания школьников, заявил Травников
БердскЗавершения коронавирусной эпопеи и штиля после ковидных волн пожелал избранный мэр Бердска Шестерин в 2021 году
13:33 28-12-2020
Завершения коронавирусной эпопеи и штиля после ковидных волн пожелал избранный мэр Бердска Шестерин в 2021 году
Скончались от коронавируса 6 мужчин и 2 женщины за сутки на 28 декабря в Новосибирской области
13:32 28-12-2020
Скончались от коронавируса 6 мужчин и 2 женщины за сутки на 28 декабря в Новосибирской области
+155 зараженных коронавирусом обнаружили за сутки на 28 декабря в Новосибирской области
13:31 28-12-2020
+155 зараженных коронавирусом обнаружили за сутки на 28 декабря в Новосибирской области
Если у вас есть эти симптомы коронавируса, то срочно бегите к врачу
13:30 28-12-2020
Если у вас есть эти симптомы коронавируса, то срочно бегите к врачу
БердскПриговор обвиняемым в убийстве матери двоих детей Ирины Синельниковой из Бердска ради Peugeot вынесет в 2021 году суд Кемерова 1
13:23 28-12-2020
Приговор обвиняемым в убийстве матери двоих детей Ирины Синельниковой из Бердска ради Peugeot вынесет в 2021 году суд Кемерова
Когда малыш начинает сидеть
13:20 28-12-2020
Когда малыш начинает сидеть
Русские маты спасли модель Анну Лесун от нападения в Нью-Йорке
13:15 28-12-2020
Русские маты спасли модель Анну Лесун от нападения в Нью-Йорке
Затонуло судно "Онега" с рыбаками в Баренцевом море, пропали 17 человек
13:08 28-12-2020
Затонуло судно