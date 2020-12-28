+155 зараженных коронавирусом обнаружили за сутки на 28 декабря в Новосибирской области

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 786 обращений, госпитализированы 11 человек.

В отделениях реанимации находятся 152 человека

По данным оперативного штаба на утро 28 декабря в регионе зарегистрировано 27 427 случаев COVID-19 (+155 за сутки), в том числе у 1 608 детей. 23 319 пациентов выписаны с выздоровлением (+95 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: двое мужчин в возрасте 67 лет, мужчины в возрасте 62 года, 70 лет, 73 года, 86 лет и женщины в возрасте 61 год и 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 941 человек.

В отделениях реанимации находятся 152 человека. На ИВЛ – 38 пациентов.

Госпитализированы 23 ребенка с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 157.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 117 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 059 112 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 7 665 жителей региона, 78 482 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 786 обращений, госпитализированы 11 человек.

Источник: Оперштаб