Первое изображение дрона "Орион" появилось на календаре Минобороны России

Первый опытный образец построили еще в 2015-м, на следующий год стартовали испытания. На авиасалоне МАКС-2017 была представлена экспортная версия.

Проект запущен в 2011 года по заказу Минобороны

Минобороны России опубликовало на своем сайте календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника (БПЛА) "Орион" в ударном варианте.

На снимке показан БПЛА, созданный в процессе опытно-конструкторской работы "Иноходец", с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие боеприпасы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограмм, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат представлен в пустынном камуфляже.

В календарь ведомства также включили фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса "Борей", танка Т-90М "Прорыв", БМП "Армата" и другой современной техники.

"Орион"

Проект запущен в 2011 года по заказу Минобороны.

Механизм "Ориона" относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета — максимальная составит не менее суток с "потолком" около восьми тысяч метров. Весит БЛА 1100 килограммов, полезная нагрузка — 250 килограммов.

Первый опытный образец построили еще в 2015-м, на следующий год стартовали испытания. На авиасалоне МАКС-2017 была представлена экспортная версия.

О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников "Орион" между Минобороны и компанией "Кронштадт" стало известно на форуме "Армия-2020". В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса передали в апреле 2020 года.

Источник: РИА Новости