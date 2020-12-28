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Гороскопы / Общество

Точный гороскоп на вторник 29 декабря для каждого знака зодиака индивидуально

19:50 28.12.2020 Фото: pixabay.com
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Удачный день у Раков для общения с друзьями и давними знакомыми.

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Тельцам сопутствует удача, а Девам дается шанс изменить свою жизнь

Овны - посвятите день делам, рабочим или домашним, не имеет значения, вы сегодня прекрасно справляетесь с любыми задачами. Не конфликтуйте с семьей. У вас прекрасно получится убедить близких в своей правоте одним

Сегодня Тельцам можно начинать любые дела, удача на вашей стороне. Также день отлично подходит для общения с друзьями и времяпрепровождения с семьей. Представителей обоих полов ждут положительные изменения в личной жизни.

У Близнецов день подходит для дел, связанных с бизнесом — проведение коммерческих операций, запуск крупных проектов. Все будет способствовать финансовому росту и укреплению авторитета.

Удачный день у Раков для общения с друзьями и давними знакомыми. Неожиданно для вас они могут помочь с разрешением финансовых проблем советом или действиями. Не вступайте в перепалки на работе, это может отразиться на вашей зарплате.

У Львов удачный день для начала новых дел, можно инвестировать в интересные для вас проекты. Возможно, придется принять участие в общественных делах. Настройтесь на кропотливый труд, который спустя какое-то время принесёт прибыль и успех.

Лучшее время у Дев, чтобы заложить основу на будущее в виде новых контактов и знакомств. Проявите все свои лучшие качества и способности, которые в вас заложены природой, и вы сможете добиться поставленных целей за очень короткий срок.

Весы - день обещает быть нелёгким. Во второй половине дня вы почувствуете усталость от навалившихся на ваши плечи дел и встреч. Однако она не сможет отбить у вас желание дальнейшего профессионального развития.

Сегодня Скорпионы будут на хорошем счету у руководства из-за их профессиональных качеств, и поэтому именно вам доверят вести самые трудные проекты. Воздержитесь от покупок, есть риск приобрести вещи, которые вам не пригодятся.

Стрельцы, даже если у вас много дел, сегодня не получится поработать продуктивно. Стоит отложить все дела и посвятить день отдыху и мечтаниям. Самое время для лени, чтения книг или журналов, а также просмотра фильмов под теплым одеялом.

Козероги могут рассчитывать на финансовую помощь со стороны друзей или коллег. Также вы сможете получить кредит на что-то необходимое. Вы оцените то приятное чувство удовлетворения и окрыления, которое дает финансовый достаток.

Водолеи не смогут объективно оценить происходящее, так как склонны к преувеличению. Если вам поступают какие-либо предложения по работе, дайте себе хотя бы день на обдумывание.

Рыбы, если планируете купить машину или квартиру, то сейчас подходящее время для совершения сделки. Однако будьте предельно внимательны при выполнении финансовых операций.

Источник: izvmor.ru

астрология гороскоп гороскоп на вторник знаки зодиака
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