Приземлился сверхсекретный «Преступник» в аэропорту Толмачёво в Новосибирске

Су-57— российский многофункциональный истребитель пятого поколения

В новосибирском аэропорту Толмачёво в субботу, 26 декабря, приземлился сверхсекретный истребитель Су-57 новейшего поколения. Кодовое название самолёта – «Преступник». Ранее транспортное средство заметили в небе над Новосибирском.

Су-57— российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Их производят в Комсомольске-на-Амуре.

Истребитель находится на вооружении Воздушно-космических сил РФ. Как отмечают разработчики, аналогов ему среди других истребителей подобного плана в мире нет. Стоимость самолёта – 2,5 миллиарда рублей. В НАТО Су-57 дали название Felon («преступник, жёсткий»).

Источник: nsktv.ru