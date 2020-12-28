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Приземлился сверхсекретный «Преступник» в аэропорту Толмачёво в Новосибирске

14:06 28.12.2020 Фото: Википедия
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Истребитель находится на вооружении Воздушно-космических сил РФ.

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Су-57— российский многофункциональный истребитель пятого поколения

В новосибирском аэропорту Толмачёво в субботу, 26 декабря, приземлился сверхсекретный истребитель Су-57 новейшего поколения. Кодовое название самолёта – «Преступник». Ранее транспортное средство заметили в небе над Новосибирском.

Су-57— российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Их производят в Комсомольске-на-Амуре.

Истребитель находится на вооружении Воздушно-космических сил РФ. Как отмечают разработчики, аналогов ему среди других истребителей подобного плана в мире нет. Стоимость самолёта – 2,5 миллиарда рублей. В НАТО Су-57 дали название Felon («преступник, жёсткий»).

Источник: nsktv.ru

истребитель преступник приземлился Су-57 Толмачево
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