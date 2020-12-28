График выплат детских пособий и пенсий за декабрь 2020. Какие деньги придут в январе 2021 - полный список

Выплаты придут в декабре и январе

В каких числах января 2021 года семьи с детьми получат детские выплаты и пособия — такой вопрос беспокоит 90% россиян в канун Нового года. Также этим вопросом задаются и пенсионеры. Напомним, регионы объявили выходным днем 31 декабря. Кроме того. Январские каникулы продлятся до 11 января 2021 года. А без денег сидеть с детьми в коронавирусное время очень трудно. Особенно семьям с детьми. "Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, когда ждать денег на детей от государства.

График выплат детских пособий на январь 2021

Из-за новогодних каникул могут быть задержки в выплате пособий. Это связано с переходом родителей на карту «МИР», поскольку не все мамы и папы открыли такую карту, а с января 2021 года все детские пособия будут приходить только на карту «МИР».

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается авансом за наступивший месяц или в день выдачи зарплаты в месяце, следующем за начислением пособия, но по усмотрению работодателя.

Выплаты на детей до 3 лет по линии соцзащиты за январь 2021 придет родителям в декабре 2020.

Новое пособие за январь 2021 года в декабре 2020 ждать не стоит. По правилам, пособие начисляют до 26 числа месяца. То есть январское пособие на детей от 3 до 7 лет должно поступить на счета родителей до 26 января 2021.

Пособи по родам и беременности

Пособие по беременности и родам выплачивается всем женщинам кроме безработных в течение 10-ти дней с даты получения уполномоченным ведомством соответствующего заявления с полным пакетом документов. Пособие по беременности и родам безработным женщинам выплачивается до 26 числа месяца, который следует за месяцем получения соответствующего заявления уполномоченным ведомством с полным пакетом документов.

Пособие беременной супруге военнослужащего выплачивается до 26 числа месяца, который следует за месяцем получения уполномоченным ведомством соответствующего заявления с полным пакетом документов. Пособие на ребенка военнослужащего выплачивается до 26 числа месяца, который следует за месяцем получения уполномоченным ведомством соответствующего заявления с полным пакетом документов. Пособие при рождении ребенка выплачивается в течение 10-ти дней с даты получения уполномоченным ведомством соответствующего заявления с полным пакетом документов.

Пособие при рождении ребенка женщинам выплачивается до 26 числа месяца, который следует за месяцем получения уполномоченным ведомством соответствующего заявления с полным пакетом документов. Пособие беременным женщинам при постановке на учет выплачивается вместе с пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учет подается вместе с документами из пункта 16 Приказа Минздравсоцразвития.

Пособие беременным женщинам при постановке на учет в женскую консультацию выплачивается в течение 10-ти дней с даты получения уполномоченным ведомством справки, подтверждающей это, если она не была предоставлена вместе с пакетом документов, обозначенным пунктом 16 Приказа Минздравсоцразвития.

График выплат пенсий

Пенсионные и социальные средства распределяются среди получателей почти весь месяц. Так, в Воронежской области их выдают с 4 по 22 число. Похожее расписание действует в остальных регионах РФ. Будет ли выплата за январь 2021 г досрочной зависит от графика выдачи. Традиционно пособия поступают преждевременно лицам, которые должны получить их в период новогодних каникул, точнее, до 4-8 числа.

С 2017 года для социальных выплат оформляют только карты «МИР». С января 2021 г на них должны перевести все пособия от ПФР.

Владельцам карт, получающим деньги в первые числа января, они должны прийти в декабре 2020 года. Выплачиваться средства будут в последние 3 дня месяца. Когда средства поступят на карты, зависит от графика и способа начисления. Так, жителям Ленинградской области пенсия 2021 г за 3-4 января придет 30 декабря. Речь идет о гражданах, пользующихся услугами Почты России. Сбер, бывший Сбербанк, в регионе начисляет пенсии 19-20 января 2021 г. Для получателей, следовательно, основные выплаты пройдут по обычному графику. Дополнительный массив начисляется 29 декабря 2020-го и 25 января 2021 г.

Получить через почту средства гражданам, которым они полагаются в начале следующего года, также удастся досрочно. Преждевременная доставка пенсий и социальных пособий ожидает не все региона. Так, отсутствует информации об изменении графика поступлений в Татарстане. Власти субъекта предполагают следовать стандартному режиму. В остальных регионах, очевидно, даты пенсионных выплат начала 2021 г будут изменяться:

Волгоградская область – пенсия на карты за 4-7 января придет 30 декабря. На день раньше будут платить гражданам, ожидающим дотацию 3-го числа.

Санкт-Петербург – клиентам Сбербанка и других кредитных организаций деньги поступают после 18 января. Лицам, пользующимся услугами отделений Почты России, средства 2021 г за 3-4 января поступят 29-30 декабря.

Новосибирская область – смещение графика распространяется на жителей, получающих пособия 3-го числа первого месяца. Остальным стоит ждать января. Большинство регионов стремятся рассчитаться с населением, получающим средства по 8 января включительно, до конца 2020 года. Но как в итоге деньги выплатят пенсионерам РФ зависит от региона и способа получения.

В участках доставки пенсий и пособий г. Новосибирска, г. Бердска и г. Искитима:

- 29 декабря за 3 января;

- 4 января за 4 и 7 января;

- 5 января за 5 и 8 января;

- 6 января за 6 января;

- 9 января за 9 и 10 января.

В отделениях почтовой связи г. Новосибирска:

- 29 декабря за 3 января;

- 4 января за 4 января;

- 5 января за 5 января;

- 6 января за 6 и 7 января;

- 8 января за 8 и 10 января;

- 9 января за 9 января.

В отделениях почтовой связи других городов, районных центров и населенных пунктов Новосибирской области выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы отделений почтовой связи.

Выплата через кредитные учреждения (банки) – по обычному графику в январе в соответствии с Соглашением.

Изменение размера выплат с января 2021 года

За постановку на учет выплата беременной женщине в 2020 году составляет 675,15 руб., а с 2021 года пособие будет проиндексировано, но коэффициент еще не утвержден. Пособие при рождении ребенка в 2020 году составляет 18004,12 руб., а с 2021 года выплата также будет проиндексирована, но коэффициент обнародуют позже (предположительно, уже в январе 2021). Пособие по беременности и родам так и останется в размере 100% среднего заработка за 140 календарных дней, но, если в 2020 предельный лимит был зафиксирован на уровне 322191,8 руб., то с 2021 года он поднялся до 340795 руб.

Ежемесячные выплаты на детей до 1,5 лет для работающих родителей и в 2020, и в 2021 году будут равны 40% от среднего заработка, но, если в 2020 году предельная сумма была зафиксирована в пределах 27984,66 руб., то с 2021 года платить можно не более 29600,48 руб. Если родитель не трудоустроен или имеет низкий заработок, то в 2020 году ему выплачивалось ежемесячно 6752 рублей, а с 2021 года пособие будет проиндексировано, но коэффициент пока находится на утверждении. Другие ежемесячные выплаты на детей будут или индексироваться к февралю 2021 года, или станут пересчитываться на 2021 год, исходя из актуального регионального детского прожиточного минимума.