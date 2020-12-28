Какие плюсы "коронакризиса" обнаружили в ЦБ

На признаки очищающего эффекта кризиса указывает резко возросшая интенсивность выходов с рынка среди наименее производительных предприятий, тогда как лидеры по эффективности в меньшей степени оказались затронуты первой волной выходов.

В 2020 году во время первой волны кризиса с рынка уходили в том числе наименее производительные предприятия

Пандемический кризис провоцирует уход с рынка наименее производительных компаний, что, по мнению аналитиков ЦБ, позволяет говорить об «очищающем эффекте» для экономики. Но новые эффективные бизнесы на этом фоне пока не создаются.

Возросшее число ликвидаций компаний в России на фоне пандемического кризиса сопряжено не только с рисками для дальнейшего роста экономики, но и с потенциальными положительными эффектами для средне- и долгосрочного роста, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России «Кто выходит с рынка в период кризиса».

По оценке аналитиков ЦБ, в 2020 году во время первой волны кризиса с рынка уходили в том числе наименее производительные предприятия, что позволяет говорить о проявлении очищающего эффекта кризиса (cleansing effect). Благодаря ему в экономике снижается число проблемных организаций, а также высвобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована на более производительных предприятиях.

«На признаки очищающего эффекта кризиса указывает резко возросшая интенсивность выходов с рынка среди наименее производительных предприятий, тогда как лидеры по эффективности в меньшей степени оказались затронуты первой волной выходов. В результате профиль производительности оставшихся на рынке предприятий улучшается», — отмечается в исследовании ЦБ (.pdf).

Производительность труда на предприятии рассчитывалась как отношение выручки к числу сотрудников (по бухгалтерской отчетности). Выборка была поделена на три группы: лидеры по производительности (20% наиболее эффективных предприятий в каждой отрасли), догоняющие (их производительность ниже, чем у лидеров, но выше медианы) и отстающие (производительность ниже медианы).

Сдерживающие факторы «очищения»

Однако число вновь зарегистрированных предприятий резко сократилось, особенно весной 2020 года на фоне приостановки экономической активности из-за карантинных мер. По мере начала постепенного восстановления экономики в последующие месяцы число входящих предприятий выросло, но до настоящего времени (обзор датирован декабрем) пока не смогло компенсировать весеннее падение, отмечают экономисты ЦБ. В результате количество потенциально более производительных компаний недостаточно, чтобы заменить ушедшие с рынка. Кроме того, даже действующие высокопроизводительные предприятия сталкиваются с ограничениями для роста своего бизнеса из-за пандемии.

Как следствие, для работников закрывшихся бизнесов сокращаются возможности найти новую работу, соответствующую их квалификации, поэтому они могут вынужденно устраиваться на менее производительные рабочие места. «Это может нивелировать положительное влияние очищающего эффекта кризиса», — предупреждают эксперты ЦБ.

Источник: РБК