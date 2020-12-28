Розыск: Наворовал «Киндер сюрпризов» на 10 000 рублей воришка в Новосибирской области

Приметы подозреваемого: на вид около 20-25 лет, рост 175-180 см., волосы черные.

Приметы подозреваемого: на вид около 20-25 лет, рост 175-180 см., волосы черные

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 «Краснообский» Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» разыскивается подозреваемый, который 26 ноября в продуктовом магазине по улице Северная в рабочем поселке Краснообск похитил шоколадные изделия «Киндер сюрприз». Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Приметы подозреваемого: на вид около 20-25 лет, рост 175-180 см., волосы черные.

Был одет: пуховик черного цвета с капюшоном, джинсы голубого цвета, черные спортивные кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)308-81-81, 8-999-071-47-36.

Конфиденциальность гарантируется.

Источник: МВД