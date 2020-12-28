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Выпустили из изолятора Любовь Соболь. Какое обвинение ей предъявили, узнайте

14:32 28.12.2020 Фото: Навальный LIVE / YouTube
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Ранее Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ

Следствие освободило юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь, которую проверяли по уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.

Ранее Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). По данным СК, 21 декабря несколько человек, включая Соболь, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе столицы, при этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. Затем, как заявила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, Соболь все же удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - в квартиру пожилой женщины.

"Она (Соболь - ред.) на свободе, суда по мере пресечения не будет", - сказал адвокат. На остальные вопросы он отвечать не стал, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Виновна?

Аноним, 28 декабря 2020 14:46
НВР:
Это определяет суд!!!А вот времена гнилого патриотизма с барановирусными на лицо. Какие времена такие и нравы.

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