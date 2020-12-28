Сорвал цепочку с шеи бывшей жены и скрылся подлец в Новосибирской области

Задержанный похитил золотую цепочку

27 декабря около 12.00 в полицию поступило сообщение от 27-летней жительницы р.п. Коченево о том, что у дома 16 по улице Комсомольской в ходе конфликта, бывший муж сорвал с неё золотую цепочку и скрылся. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого - 34-летнего ранее не судимого жителя р.п. Коченево.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабёж". Санкция данной статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Фигуранту избрана мера пресечения – подписка о невыезде, похищенное изъято. Проводится дальнейшее расследование.

Источник: МВД