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Галкин выложил новое фото с детьми и елкой в своем замке

21:50 28.12.2020 Фото: instagram.com/p/CJLxOOGMNI5
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Под снимком пародист рассказал о том, как мечтал в детстве о велосипеде и порекомендовал открыть вклад в банке.

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Муж Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин показал трогательный праздничный снимок с двойняшками

Муж Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин показал трогательный праздничный снимок с двойняшками. Скорее смотрите — далее!

Соцсети все чаще пополняются публикациями детей одной из самых знаменитых пар российского шоу-бизнеса — Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

На днях Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото, на котором он с 7-летними наследниками —Лизой и Гарри украшают новогоднюю елку.

На кадре артист держит на руках красавицу-дочь, которая помогает папе вешать игрушку на елку, а рядом стоит сын с украшением в руках и смотрит в камеру.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Под снимком пародист рассказал о том, как мечтал в детстве о велосипеде и порекомендовал открыть вклад в банке:

Когда я был маленький, у меня была мечта: новенький крутой велосипед. Ребенком я был серьезным, поэтому начал копить деньги на велик и даже собрал нужную сумму... но к тому моменту велосипед уже стоил дороже. Моя мечта не сбылась, и я даже не понял, как так вышло. Только повзрослев, я осознал свою ошибку и усвоил простое правило: любые накопления должны не только надежно храниться, но и приумножаться. Поэтому теперь для реализации новых желаний я кладу деньги в банк под процент, чего и вам советую.

Поклонники семейной пары не остались равнодушны и выразили свой восторг от снимка. Однако многие обратили внимание лишь на подпись публикации и возмутились призывом шоумена положить деньги на депозит.

"Самая красивая и замечательная семья", "Прекрасное фото", "Зачем вы это выложили в пост? Сами пользуетесь вкладами?", "Господи какие вложения...тут прожить Бы", — написали фолловеры под постом Максима.

Источник: hochu.ua

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