Отключат свет 28 декабря в частном секторе Речкуновки в Бердске. Список адресов

На ТП-88 будет идти плановая установка новых приборов учета.

Будет производиться установка приборов учета

28 декабря, до 16:00 на ТП-88 будет идти плановая установка новых приборов учета.

Электроэнергию отключат в частном секторе Речкуновки по ул. 1-я и 2-я Линейная, ул. Победы с 1 по 23, ул. 2-я Лесная с 1 по 5.