Жертвы коронавируса в России: скончались 487 пациентов за сутки на 28 декабря

За весь период по России умерло 55 265 человек.

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 471 309

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 787 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 748 (13,5%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0,0%



2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,4%3. Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область 0,5%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 480 человек:

Москва — 5166

Санкт-Петербург — 2248

Московская область — 1350

Нижегородская область — 459

Свердловская область — 407



Республика Карелия — 405Красноярский край — 400Вологодская область — 375Республика Коми — 353Брянская область — 348Архангельская область — 345Калининградская область — 311Волгоградская область — 266Кировская область — 265Самарская область — 251Хабаровский край — 238Ростовская область — 234Ульяновская область — 234Саратовская область — 232Томская область — 223Республика Бурятия — 222Ямало-Ненецкий автономный округ — 217Омская область — 217Ханты-Мансийский автономный округ — 214Алтайский край — 205Удмуртская Республика — 203Мурманская область — 186Республика Саха (Якутия) — 181Тульская область — 180Сахалинская область — 175Республика Хакасия — 166Забайкальский край — 165Калужская область — 161Кемеровская область — 159Оренбургская область — 158Пермский край — 151Ярославская область — 146Республика Дагестан — 146Владимирская область — 142Тюменская область — 141Курская область — 139Республика Крым — 135Республика Чувашия — 128Кабардино-Балкарская Республика — 124Рязанская область — 118Пензенская область — 112Чеченская Республика — 108Тверская область — 97Амурская область — 97Ставропольский край — 96Новосибирская область — 95Краснодарский край — 93Воронежская область — 91Ленинградская область — 90Приморский край — 89Республика Мордовия — 77Белгородская область — 73Курганская область — 69Астраханская область — 63Республика Северная Осетия - Алания — 63Республика Адыгея — 61Карачаево-Черкесская Республика — 61Республика Тыва — 61Смоленская область — 58Камчатский край — 57Ивановская область — 56Тамбовская область — 55Орловская область — 42Республика Марий Эл — 41Магаданская область — 40Липецкая область — 39Республика Ингушетия — 38Республика Калмыкия — 37Псковская область — 35Республика Башкортостан — 35Иркутская область — 35Севастополь — 27Челябинская область — 27Республика Алтай — 25Республика Татарстан — 21Костромская область — 12Новгородская область — 10Еврейская автономная область — 5

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 471 309.

За последние сутки подтверждено 487 летальных случаев:

Москва — 76

Санкт-Петербург — 75

Воронежская область — 22

Московская область — 19

Нижегородская область — 17

Свердловская область — 16

Ленинградская область — 15

Алтайский край — 14



Самарская область — 13Красноярский край — 13Краснодарский край — 12Пермский край — 12Иркутская область — 12Тульская область — 10Республика Чувашия — 10Челябинская область — 9Владимирская область — 8Республика Крым — 8Новосибирская область — 8Омская область — 7Волгоградская область — 6Республика Бурятия — 6Забайкальский край — 6Ивановская область — 5Республика Коми — 5Ставропольский край — 5Оренбургская область — 5Саратовская область — 5Приморский край — 5Липецкая область — 4Вологодская область — 4Астраханская область — 4Ханты-Мансийский автономный округ — 4Курская область — 3Тамбовская область — 3Ярославская область — 3Мурманская область — 3Ростовская область — 3Пензенская область — 3Ямало-Ненецкий автономный округ — 3Республика Саха (Якутия) — 3Белгородская область — 2Республика Ингушетия — 2Кабардино-Балкарская Республика — 2Республика Башкортостан — 2Республика Марий Эл — 2Республика Мордовия — 2Удмуртская Республика — 2Костромская область — 1Смоленская область — 1Республика Калмыкия — 1Республика Дагестан — 1Чеченская Республика — 1Кировская область — 1Республика Хакасия — 1Кемеровская область — 1Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 55 265 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 89,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 416 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 660 009 человек.

Источник: Оперштаб