Жертвы коронавируса в России: скончались 487 пациентов за сутки на 28 декабря

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 787 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 748 (13,5%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0,0%
3. Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область 0,5%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 480 человек:
Москва — 5166
Санкт-Петербург — 2248
Московская область — 1350
Нижегородская область — 459
Свердловская область — 407
Красноярский край — 400
Вологодская область — 375
Республика Коми — 353
Брянская область — 348
Архангельская область — 345
Калининградская область — 311
Волгоградская область — 266
Самарская область — 251
Хабаровский край — 238
Ростовская область — 234
Ульяновская область — 234
Саратовская область — 232
Томская область — 223
Республика Бурятия — 222
Омская область — 217
Ханты-Мансийский автономный округ — 214
Алтайский край — 205
Удмуртская Республика — 203
Мурманская область — 186
Республика Саха (Якутия) — 181
Тульская область — 180
Республика Хакасия — 166
Забайкальский край — 165
Калужская область — 161
Кемеровская область — 159
Оренбургская область — 158
Пермский край — 151
Ярославская область — 146
Владимирская область — 142
Тюменская область — 141
Курская область — 139
Республика Крым — 135
Республика Чувашия — 128
Кабардино-Балкарская Республика — 124
Рязанская область — 118
Чеченская Республика — 108
Тверская область — 97
Амурская область — 97
Ставропольский край — 96
Новосибирская область — 95
Краснодарский край — 93
Воронежская область — 91
Приморский край — 89
Республика Мордовия — 77
Белгородская область — 73
Курганская область — 69
Астраханская область — 63
Республика Северная Осетия - Алания — 63
Республика Адыгея — 61
Республика Тыва — 61
Смоленская область — 58
Камчатский край — 57
Ивановская область — 56
Тамбовская область — 55
Орловская область — 42
Республика Марий Эл — 41
Липецкая область — 39
Республика Ингушетия — 38
Республика Калмыкия — 37
Псковская область — 35
Республика Башкортостан — 35
Иркутская область — 35
Севастополь — 27
Республика Алтай — 25
Республика Татарстан — 21
Костромская область — 12
Новгородская область — 10
Еврейская автономная область — 5
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 471 309.
За последние сутки подтверждено 487 летальных случаев:
Москва — 76
Санкт-Петербург — 75
Воронежская область — 22
Московская область — 19
Нижегородская область — 17
Свердловская область — 16
Ленинградская область — 15
Алтайский край — 14
Красноярский край — 13
Краснодарский край — 12
Пермский край — 12
Иркутская область — 12
Тульская область — 10
Республика Чувашия — 10
Челябинская область — 9
Республика Крым — 8
Новосибирская область — 8
Омская область — 7
Волгоградская область — 6
Республика Бурятия — 6
Забайкальский край — 6
Ивановская область — 5
Ставропольский край — 5
Оренбургская область — 5
Саратовская область — 5
Приморский край — 5
Липецкая область — 4
Вологодская область — 4
Астраханская область — 4
Курская область — 3
Тамбовская область — 3
Ярославская область — 3
Мурманская область — 3
Ростовская область — 3
Пензенская область — 3
Ямало-Ненецкий автономный округ — 3
Белгородская область — 2
Республика Ингушетия — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Марий Эл — 2
Республика Мордовия — 2
Удмуртская Республика — 2
Смоленская область — 1
Республика Калмыкия — 1
Республика Дагестан — 1
Чеченская Республика — 1
Кировская область — 1
Республика Хакасия — 1
Кемеровская область — 1
За весь период по России умерло 55 265 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 89,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 416 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 660 009 человек.
Источник: Оперштаб