Такси на Новый год: Как подорожает поездка на такси в ночь на 31 декабря 2021, рассказываем

Как только наступили морозы, стоимость такси выросла на глазах, чего же ждать в новогоднюю ночь?

Стоимость поездок увеличилась в морозы

Массу недовольства вызвало повышение тарифов такси с наступлением морозов, стоимость на поездки выросла так же резко, как упал столбик термометра на улицах Новосибирской области. Если такая ситуация сейчас, чего ждать от тарифов на Новый год?

Проезд на городском такси

По данным, которые удалось выяснить сегодня, 28 декабря, «Курьер. Среда. Бердск», в зависимости от службы такси, стоимость на поездки менялась по разному. Так, например, городское такси «7777» на данный момент в связи с морозами увеличили стоимость поездки по городу на 50 рублей. По центру стоимость поездки составляет 150 рублей, а уехать с центра на Микрорайон будет стоить 170 рублей. В новогодние праздники обещают поднять стоимость в два раза, с 18:00 часов, 31 января, на сутки.

Такси «Емеля», с сегодняшнего дня уже вернул прежнюю стоимость, так поездка по центру стоит 100 рублей, с центра на микрорайон 120 рублей. На 31 декабря так же обещают двойной тариф.

Служба такси «РиК»,увезет по центру за 150 рублей, с центра на Микрорайон за 170 рублей. Это повышенный тариф из-за морозов.

-С утра 31 декабря до вечера 1 января, так же стоимость увеличится вдвое, - сообщили в такси.

Стоимость поездки на агрегаторе

После двух дней морозов стоимость снизил и «Яндекс. Такси», вызвавший больше всего недовольства со стороны граждан, взлетевшими расценками. Чего ждать в новогоднюю ночь - неизвестно.

- Пока неизвестно, какой тариф будет именно в ночь на 1 января 2021 года, но уже сейчас надбавка к основной поездке в Новосибирске 400 рублей. Все, конечно, зависит от района. Так сказать, от точки "А" в точку "Б". По Бердску и Искитиму надбавка в районе 200 рублей. В новогоднюю ночь цены не сильно завышены. Во всяком случае в ночь на 1 января 2020 года мой заработок был как и в обычную ночь с пятницы на субботу, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 28 декабря, водитель "Яндекс. Такси" Игорь.

А вот компания «Ситимобил» на время морозов стоимость не поднимал, так же действовали цены, которые меняются в зависимости от спроса на машины и загруженности дорог.

Стоимость такси Бердск-Новосибирск на сегодняшний день в «Ситимобил» — примерно 750 рублей, а если вы решите вернуться из Новосибирска в Бердск на «Яндекс. Такси», то потратите в районе 800 рублей.