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Сразу находят деньги на погашение долга водители арестованных автомобилей. Более 6 млн рублей заплатили в Новосибирской области

17:00 28.12.2020 Фото: Википедия
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Общая сумма задолженности новосибирцев, в отношении которых возбуждено исполнительное производство и произведен арест автомобилей, составляет 10,7 млн руб.

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Изъятие автотранспортных средств у должников и помещение их на штрафную стоянку практически всегда приводит к погашению задолженности

Налоговыми органами Новосибирской области с октября по декабрь 2020 года проведено 49 результативных рейдов по аресту автотранспортных средств (либо документов на них) физических лиц, имеющих крупную задолженность по налогам.

Общая сумма задолженности новосибирцев, в отношении которых возбуждено исполнительное производство и произведен арест автомобилей, составляет 10,7 млн руб. В результате рейдов должниками была оперативно погашена задолженность в размере 6,3 млн руб.

Начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова отмечает: изъятие автотранспортных средств у должников и помещение их на штрафную стоянку практически всегда приводит к погашению задолженности. Достигается такой результат усилиями налоговой службы и службы судебных приставов.

Так, гражданин 1977 года рождения, проживающий в Кировском районе г.Новосибирска, накопил долг по транспортному налогу в размере 339 тыс. рублей. От уплаты налога он уклонялся. В ходе совместного рейда было принято решение эвакуировать автомобиль должника ЛЕКСУС LX570 2016 года выпуска на штрафстоянку. При составлении акта ареста имущества владелец машины сел за руль и препятствовал работе судебного пристава–исполнителя и налогового инспектора. В результате судебный пристав изъял документы на автомобиль (ПТС) должника. После чего гражданин погасил задолженность в полном объеме.

Другой должник, предприниматель 1953 года рождения, состоящий на налоговом учете в ИФНС России по Железнодорожному району, занимается изготовлением и продажей мебели, при этом накопил задолженность по налогам в размере 3 млн руб. Из них 415 тыс. руб. – это долг по имущественным налогам как налогоплательщика–физического лица. В рамках проводимых мероприятий по возбужденному службой судебных приставов исполнительному производству сотрудниками налоговой инспекции было принято решение наложить арест на личный автомобиль должника марки БМВ X7 2017 года выпуска и направить его специализированную штрафстоянку. В результате должник погасил полностью задолженность по налогам и сборам, автомобиль возвращен владельцу.

Ещё один должник, 1986 года рождения, состоящий на учете в Межрайонной ИФНС России №13 по г.Новосибирску, накопил долг по транспортному налогу, начисленному за автомобиль МЕРСЕДЕС – БЕНЦ 2001 года выпуска, на сумму 72 тыс. рублей за 2015-2017 годы. Был вынесен судебный приказ в отношении этого должника. Автомобиль налогоплательщика после составления акт описи ареста эвакуирован на штрафстоянку. Нерадивый налогоплательщик, не смирившись с потерей своего «железного коня», на следующий день оплатил долг.

Наталья Шелехова резюмирует: арест и эвакуация автомобиля оказываются очень действенным способом, побуждающим злостных должников к оплате задолженности.

Следует помнить, что имущественные налоги зачисляются в региональный и местные бюджеты и имеют большое значение для социально-экономического развития региона.

Узнать о долге и произвести оплату онлайн можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, а также через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ». Кроме того, проверить наличие задолженности налогоплательщики могут на портале госуслуг, в любой налоговой инспекции и в подразделениях МФЦ.

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