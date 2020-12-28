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Резко подскочила доля микрозаймов для малого и среднего бизнеса. В чем причина?

17:30 28.12.2020 Фото: pixabay
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На начало октября 2020 года в Сибирском федеральном округе зарегистрированы 282 микрофинансовые организации.

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В Новосибирской области активно развито потребительское микрофинансирование через Интернет

За 9 месяцев 2020 года микрофинансовые организации, зарегистрированные на территории Сибирского федерального округа, выдали своим клиентам свыше 69 млрд рублей. Объем микрокредитования вырос почти на четверть по сравнению с январем-сентябрем 2019 года. При этом в Сибири до 5% увеличилась доля займов, которые оформили субъекты МСП. Малый и средний бизнес в округе в этом году в МФО занял около 3,6 млрд рублей на поддержание своей деятельности. Доля таких займов в 2019 была ниже, а их объем составил 2,1 млрд рублей.

Особенно активно кредитовали бизнес МФО в Новосибирской, Иркутской областях и Алтайском крае. На эти регионы пришлось больше половины средств, выданных субъектам МСП в Сибири. Увеличение объемов кредитования бизнеса связано с работой в округе фондов предпринимательского микрофинансирования наряду с коммерческими МФО. Фонды активно предлагали предпринимателям льготные продукты для поддержания работы и занятости в период ограничений из-за короновируса.

«Пока доля займов для бизнеса в общем объеме микрокредитования в Сибири невелика. Это связано с тем, что в Новосибирской области активно развито потребительское микрофинансирование через Интернет. Новосибирские МФО занимают лидирующие позиции в этом сегменте в целом по стране. На них приходится свыше 40% выданных россиянам онлайн-займов. Тем не менее, в структуре микрокредитования доля займов для бизнеса в Сибири растет. Такие займы могут выручить небольшие компании, у которых возникли сложности или еще нет кредитной истории для банка. Получить микрозаймы проще, но процент по ним обычно выше, чем в банке. При этом в некоторых фондах предпринимательского финансирования по региональным программам поддержки можно получить финансирование под процент, сопоставимый с банковским, и даже ниже», — отметил Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Он добавил, что максимальная сумма микрозайма для бизнеса ограничена 5 млн рублей.

На начало октября 2020 года в Сибирском федеральном округе зарегистрированы 282 микрофинансовые организации.

бизнес кредит микрозайм
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