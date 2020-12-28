Осмотрел мобильные модульные комплексы для армии в Карабахе Закир Гасанов. Смотрите видео

Принимаются неотложные меры по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, улучшению их социально-бытовых условий и организации службы войск.

Закуплены оснащенные самым современным оборудованием различные комплексы модульного типа

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства осмотрели мобильные объекты модульного типа, закупленные для подразделений вооруженных сил Азербайджанской Республики, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны АР в воскресенье, по поручению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Ильхама Алиева, принимаются неотложные меры по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, улучшению их социально-бытовых условий и организации службы войск.

В соответствии с указаниями Ильхама Алиева, с целью размещения, питания и бытового обслуживания личного состава Азербайджанской Армии, проходящего службу на территории, которая, находясь около 30 лет под оккупацией, была разорена и заминирована противником, а инфраструктура была разрушена, закуплены оснащенные самым современным оборудованием различные комплексы модульного типа, предусмотренные для применения в полевых условиях.

Для личного состава, несущего службу в освобожденных населенных пунктах, в горных местностях, на труднопроходимых высотах и в суровых климатических условиях, будут установлены контейнеры и палатки различных размеров, в которых имеются общежития, столовые, отдельные кухни и посудомоечные помещения, а также оружейные комнаты и малоразмерные совмещенные банно-санитарные узлы.

Источник: moscow-baku